Takie grzyby są zakazane do suszenia. Pod żadnym pozorem nie susz tak grzybów. Stają się śmiertelnie niebezpieczne. Jak nie suszyć grzybów?

Wlej do wody i wymieszaj. Niezrównanie skuteczny płyn do mycia paneli laminowanych. Będą lśnić bez smug i polerowania

Jak suszyć grzyby?

Suszone grzyby są niezwykle smaczne i aromatycznie. Ich zapach rozchodzi się po całej kuchni i przywołuje na myśl wspomnienia lasu. Suszone grzyby są rewelacyjnym dodatkiem do zup, sosów oraz oczywiście do świątecznych pierogów. Proces suszenia wykorzystuje działanie wysokiej temperatury, by odparować wodę, nie tracąc przy tym walorów smakowych grzybów. Nie wszystkie grzyby można suszyć. Najlepiej nadają się do tego gatunki wyposażone w suchy kapelusz, czyli prawdziwki, podgrzybki, koźlarze oraz rydze. Można również suszyć maślaki, ale w tym przypadku należy pamiętać o usunięciu skórki z kapelusza, która ususzona może powodować dolegliwości żołądkowe.

Sprawdź także: Jak szybko wyczyścić kurki? Bajecznie prosty sposób Kingi Paruzel. Finalistka „Master Chefa” pokazała jakie to proste

Tego absolutnie nie rób podczas suszenia grzybów. Stają się śmiertelnie niebezpieczne

Okazuje się, że przygotowując grzyby do suszenia nie powinno się ich myć pod bieżącą wodą. W takim przypadku nadmierna wilgoć na grzybach może prowadzić do pojawienia się pleśni, która zamienia grzyby w niebezpieczną truciznę. Ma ona działanie rakotwórcze i nie powinna być spożywana. Jeżeli zauważysz pleśń na grzybach pod żadnym pozorem ich nie spożywaj. Nawet po obróbce termicznej nie nadają się one do jedzenia.

Sonda Lubisz zbierać grzyby? TAK NIE