Masz w domu jasną kanapę? Ten jeden nawyk wystarczy, by zawsze wyglądała na świeżą

Jasna kanapa jest podatna na utratę blasku z powodu łatwej zauważalności powszechnych zanieczyszczeń i gromadzącego się kurzu na jej wierzchniej warstwie.

Dbając o stan tapicerki nie jesteśmy skazani na wielogodzinne wysiłki czy nieustanne czyszczenie całego zestawu wypoczynkowego.

Najlepiej skupić uwagę na rejonach kanapy najbardziej narażonych na codzienne kumulowanie zanieczyszczeń.

Właściwa, pozbawiona agresywnych środków troska zagwarantuje, że mebel w jasnych kolorach przez dłuższy czas zachowa nieskazitelny, świeży i atrakcyjny wygląd.

Sofa w delikatnym odcieniu to świetny sposób na rozświetlenie pokoju dziennego, dodając mu przy okazji odrobiny lekkości i klasy. Mankamentem takich obić bywa jednak szybsze uwydatnianie się osiadającego kurzu, resztek po posiłkach, sierści i innych pomniejszych nieczystości. Z tego względu często rezygnujemy z kupna jasnego wyposażenia, bojąc się trudności z zachowaniem go w nieskazitelnym stanie.

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Ciągłe szorowanie całej powierzchni mebla absolutnie nie jest wymogiem. Ogromną różnicę może przynieść prosty odruch, pochłaniający zaledwie krótką chwilę, a skutecznie radzący sobie z bieżącymi zanieczyszczeniami przed ich ostatecznym wniknięciem we włókna materiału.

Czyszczenie jasnej kanapy. Ważna jest jedna rzecz

Tajemnicą przedłużenia żywotności jasnej sofy okazuje się jej regularne czyszczenie za pomocą odkurzacza, nawet jeśli wizualnie nie budzi zastrzeżeń. Mikroskopijne cząsteczki brudu i drobiny kurzu lądują na powierzchni obicia każdego dnia. Powolnie powodują one szarzenie materiału, a każde nasze siadanie dodatkowo wciera je głębiej w strukturę włókien.

Warto posiłkować się specjalistyczną ssawką do mebli tapicerowanych. Codzienne sesje nie są wymagane, ale przeprowadzenie pobieżnego odkurzenia oparć i siedzisk raz bądź dwa razy w skali tygodnia potrafi zdziałać cuda. Większa częstotliwość jest wskazana w przypadku obecności w domu czworonogów lub bardzo intensywnej eksploatacji.

Zapomniane miejsca podczas pielęgnacji mebli

Trzeba mieć na oku także przestrzeń oparć, elementów pod ręce czy zakamarków pomiędzy poszczególnymi elementami miękkimi. Właśnie te niedostępne z pozoru miejsca stają się prawdziwą wylęgarnią brudu. Wskazane bywa systematyczne zapoznawanie się ze wskazówkami producentów na temat czyszczenia poszczególnych rodzajów poszycia. Stosowanie jednych środków chemicznych do wszystkiego może okazać się błędem. Konsekwentna, subtelna troska zawsze wygrywa z bezczynnością aż do momentu ewidentnego zabrudzenia sprzętu. Postępując w ten sposób, mamy gwarancję przedłużonego życia jasnych materiałów.