Zostaje jako odpad po spotkaniu ze znajomymi. Posyp nim trawnik, a w ogrodzie będziesz mieć murawę jak na stadionie. Będzie zielony i gęsty przez całą jesień. Nawóz do trawnika

Wrzesień to kluczowy moment, aby zapewnić trawnikowi gęstość i intensywną zieleń aż do przymrozków, wzmacniając go fosforem i potasem.

Zamiast kupnych nawozów, możesz wykorzystać prosty i darmowy sposób, który spektakularnie poprawi kondycję murawy.

Odkryj, jak prawidłowo zastosować ten naturalny nawóz, aby Twoja trawa była jak z boiska, pamiętając o jednej ważnej zasadzie.

Jak dbać o trawnik we wrześniu, aby był gęsty i zielony do późnej jesieni?

Pielęgnacja trawnika pod koniec lata pozwoli utrzymać jego piękny wygląd aż do pierwszych przymrozków. A chyba każdy posiadacz ogródka marzy, aby zielona przestrzeń przed jego domem cieszyła oko możliwie jak najdłużej. Oczywiście oprócz podlewania trawy, należy pamiętać o dostarczeniu jej niezbędnych składników odżywczych, które ją wzmocnią i sprawią, że będzie ona zielona przez wiele tygodni. We wrześniu potrzebuje ona przede wszystkim fosforu i potasu, które wspierają rozwój systemu korzeniowego i lepszego krzewienia. Otóż zwarta murawa w lepszej kondycji przetrwa zimę i będzie bardziej odporna na pleśń śniegową, przemarzanie i suszę. A jaki nawóz do trawy będzie najlepszy pod koniec lata?

Nawóz do trawnika sprawi, że będzie zielona przez wiele tygodni

Oprócz gotowych nawozów do trawnika, które dostaniemy w każdym sklepie ogrodniczym, warto również stosować te naturalne. Jeden z nich jest prosty do przygotowania, a często wręcz pozostaje nam jako odpad po spotkaniu ze znajomymi. Chodzi o popiół drzewny, z którym nie mamy co zrobić po ognisku. Okazuje się, że jest on doskonałym nawozem do trawnika, który poprawi jego kondycję i wygląd, a także sprawi, że trawa będzie zielona przez wiele jesiennych tygodni.

Posyp nim trawnik, a w ogrodzie będziesz mieć murawę jak na stadionie. Jak stosować popiół drzewny?

Takie naturalne nawozy do trawników można stosować od połowy sierpnia do początku października i co ważne - wiele z nich z łatwością przygotujesz samodzielnie w domu. Jak już wspomniałam jednym z najlepszych nawozów do trawy na jesień jest popiół drzewny. Jak go stosować we wrześniu? Można go po prostu rozsiewać ręcznie bezpośrednio na trawnik, w ilości około 30-50 g na 1 m2. Następnie podlej trawę i gotowe. Ten zabieg warto wykonywać przed deszczem, wówczas unikniemy konieczności podlewania trawnika. Pamiętaj oczywiście, aby używać tylko popiołu drzewnego pochodzącego z czystego drewna, bez dodatków farb, lakierów i impregnatów. Unikaj też popiołu z węgla, brykietów i innych materiałów opałowych. Dodatkowo przed zastosowaniem popiołu drzewnego jak nawozu do trawy, sprawdź pH gleby za pomocą kwasomierza glebowego. Jeśli pH jest powyżej 7, nie stosuj popiołu drzewnego, gdyż dodatkowo zakwasi podłoże.

Nawożenie trawnika popiołem. Jak wpływa na kondycję trawy?

Popiół drzewny jako domowy nawóz do trawy, znakomicie ją zagęści, gdyż jest bogaty w składniki odżywcze, przydatne do pielęgnacji trawnika. Jednak, jak w przypadku każdego nawozu, kluczem do sukcesu jest umiar i odpowiednie stosowanie. Popiół drzewny zawiera przede wszystkim potas, fosfor, wapń i magnez, czyli makroelementy niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju trawy. Dodatkowo poprawia strukturę gleby, czyniąc ją bardziej przepuszczalną i napowietrzoną.

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