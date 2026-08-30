Wlewam do bębna pralki, a moje zasłony są miekkie i pachnące, Od razu lepiej układają się na oknach, a kurz tak szybko nie osiada. Pranie zasłon

Twoje zasłony to często zapomniane siedlisko kurzu i alergenów, które pilnie potrzebują odświeżenia dla zdrowego powietrza w domu.

Odkryj tanie, domowe metody prania z szarym mydłem, sodą lub płynem do naczyń, gwarantujące nieskazitelną czystość i świeżość.

Poznaj proste triki, by Twoje zasłony były idealnie gładkie, bez prasowania – dowiedz się, jak to osiągnąć bez wysiłku!

Trę na tarce i wsypuję do pralki. Ustawiam pranie na 40 stopni i wkładam zasłony. Są idealnie czyste

Przyjęło się, że najważniejsze jest pranie firanek. To właśnie firanki stanowią pierwszą barierę ochronną pomiędzy mieszkaniem, a zanieczyszczeniami z powietrza. Wiele osób podczas porządków zapomina o zasłonach. Na nich również osiada kurz, smog, spaliny oraz inne zabrudzenia. Nieprane zasłony to siedlisko kurzu, które może potęgować alergie i wpływać na jakość powietrza. Zasłony powinno prać się równie często, co firanki. Na szczęście zasłony najczęściej nie wymagają intensywnego prania i namaczania. Moja babcia do prania zasłon wykorzystywała szare mydło. Tarła je na tarce z dużymi oczkami i starte mydliny wsypywała do bębna pralki. Aby efekt był jeszcze lepszy wsypywała do pralki również 2 łyżeczki sody oczyszczonej. Ustawiała pranie na 40 stopniach i delikatnie wirowanie. Po skończonym programie wyjmowała idealnie czyste i pachnące zasłony. Efekt robił wrażenie. Sama również zaczęłam korzystać z tej metody i jestem zaskoczona, jak skuteczna ona jest. To tani sposób na pranie zasłon.

Dodaj 5 łyżek do wody, namocz zasłony i ustaw program piorący

Do wanny wsypuję 5 łyżek płatków mydlanych. Możesz je kupić w sklepie, lub wykonać własnoręcznie ścierając klasyczne mydło w kostce. Do wanny wlej letnią wodę i w taki przygotowanej mieszance namocz zasłony. Zostaw je na około 2/3 godziny. Po tym czasie przełóż je do pralki i ustaw same płukanie. Zasłony wyjmiesz z pralki czyste i pachnące. Od razu po praniu rozwieś je na karniszach, dzięki temu wszelkiego rodzaju zagniecenia prostują się podczas schnięcia. Jeżeli na zasłonach jest więcej zagnieceń to prostuj je przy pomocy parownicy do ubrań.

Fenomenalny trik na pranie zasłon bez zagnieceń

Jak prać zasłony, by potem nie trzeba było ich prasować żelazkiem? Prasowanie materiału o tak dużych wymiarach jest uciążliwe i czasochłonne. Warto zatem skorzystać z porady, jaką stosuje się w profesjonalnych pralniach. W ten sposób zadbasz o zasłony już na etapie prania i sprawisz, że po wyschnięciu będą idealnie gładkie. Ja to zrobić? Wystarczy, że przed włożeniem zasłon namoczysz je w wodzie z dodatkiem płynu do naczyń. Możesz dodać również kilka łyżek sody oczyszczonej. Zadziała ona jak naturalny odplamiacz oraz pochłaniacz brzydkich zapachów. W przypadku prania zasłon, by nie powstawały zagniecenia ważny jest cykl ustawiony w pralce. Ustaw delikatny program na maksymalna temperaturę 30 stopni Celsjusza oraz niskie obroty wirowania - maksymalnie 400. Staraj się także nie przeładowywać bębna pralki, najlepiej by był on wypełniony w 1/3.

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