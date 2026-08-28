Babcia goniła żeby zawsze podlewać tym storczyki!. Dzięki temu kwiaty zawsze wygladały okazale i kwitły całą jesień. Domowy nawóz do storczyka

Prawidłowa pielęgnacja storczyków wymaga precyzyjnego nawadniania nie tylko korzeni, ale i otoczenia, by zdrowo rosły i obficie kwitły.

Odkryj, jak zwykłe korki od wina mogą rewolucyjnie poprawić drenaż i napowietrzenie podłoża, stymulując storczyki do spektakularnego kwitnienia.

Poznaj sekret domowej odżywki z liści laurowych i ryżu, która wzmocni Twoje orchidee – dowiedz się, jak sprawić, by obsypały się kwiatami!

Jak prawidłowo podlewać storczyki?

Storczyki w naturze rosną jak epifity, czyli pobierają wodę nie tylko poprzez korzenie, ale także za pomoc pędów oraz liści. Należy o tym bezwzględnie pamiętać podczas domowej pielęgnacji storczyków. Oznacza to, że kwiat ten potrzebuje nawodniania nie tylko poprzez podlewanie podłoże oraz także poprzez powietrze. Storczyki podlewaj, gdy podłoże w doniczce jest suche. Unikaj przelania i zawsze odlewaj nadmiar wody z podstawki. Raz w tygodniu obficie zraszaj liście storczyka przegotowaną i odstaną wodą. Unikaj moczenia kwiatów. W czasie upałów oraz w okresie grzewczym dbaj o prawidłowy poziom nawilżenia powietrza. Nie stawiaj doniczki blisko nagrzanych grzejnik oraz w pełnym słońcu.

Ten przedmiot z kuchni sprawi, że storczyk lepiej zakwitnie. Włóż to do doniczki, a obsypie kwiatami

Storczyki nie będą kwitły bez odpowiedniego podłoża, a to skupia się przede wszystkim na drenażu. Pod warstwą ziemi do storczyków należy ułożyć warstwę drenażu, czyli torf, perlit lub keramzytu. Jeżeli Twój storczyk nie chce kwitnąć to być może podłoże jest za bardzo zbite i nieprzepuszczalne. W takiej sytuacji możesz błyskawicznie rozwiązać ten problem. Jedyne, czego potrzebujesz to korki od wina. Najczęściej pozyskiwane są one z kory dębowej, która charakteryzuje się odpornością na gnicie, a także niską nasiąkliwością, dzięki czemu nie chłonie wody. Dodatkowo, większość objętości korka od wina stanowi powietrze, co zapewnia storczykom idealne warunki do wzrostu oraz kwitnienia. Wystarczy, że dokładnie zdezynfekujesz korki po winie wrzącą wodą, a następnie je pokruszysz. Wymieszaj je z podłożem oraz warstwą drenażową, a storczyki zaczną lepiej kwitnąć.

Jak prawidłowo nawozić storczyki? Domowy nawóz, który pobudza do kwitnienia

Do nawożenia storczyków możesz sięgnąć po gotowe odżywki dla orchidei albo sukulentów. Możesz również przygotować domowe nawozy. Jednym z częściej polecanych jest odżywka z liści laurowych oraz ryżu. Do miski wrzuć 3 listki laurowe (mogą być zarówno świeże, jak i suszone), 1 garść nieugotowanego ryżu i całość zalej litrem wrzącej wody. Pozostaw na kilka godzin, a gdy wywar nasiąknie składnikami wszystko zblenduj. Przygotowany roztwór rozcieńcz w litrze ziemnej wody i podlewaj storczyka raz na dwa tygodnie.

Liście laurowe pomogą wzmocnią korzenie, a także będę stymulować roślinę do bujniejszego kwitnienia. Ryż z kolei dostarcza niewielkie ilości azotu, fosforu oraz potasu, czyli składników niezbędnych do procesów fotosyntezy oraz prawidłowego rozwoju roślin doniczkowych. Małe stężenie składników odżywczych sprawia, że roślina delikatnie jest wzmacniana, ale bez ryzyka przenawożenia.

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