Pognieć i schowaj za storczyka. Pobudzisz w ten sposób kwitnienie, a storczyk będzie kwitł niczym na paradzie. Domowy sposób na szybkie pobudzenie orchidei

Storczyki, choć uwielbiane za swoje piękno, często sprawiają problem, odmawiając kwitnienia nawet przy najlepszej opiece.

Podstawą jest odpowiednie nawadnianie, wilgotność powietrza i podłoże z drenażem, ale to nie wszystko, by zapewnić im spektakularne pąki.

Poznaj sprytny, domowy sposób na doświetlenie rośliny, który wykorzystuje folię aluminiową i gwarantuje, że Twój storczyk wreszcie obsypie się kwiatami!

To zdecydowanie najpopularniejsze kwiaty doniczkowe. Storczyki na dobre podbił serca miłośników domowych roślin. Nie tylko pięknie i często kwitną, ale także żyją wiele lat i przy odpowiedniej pielęgnacji pokrywają się kwiatami nawet przez ponad 10 lat. Wczesna jesień szczyt sezonu kwitnienia storczyków. To właśnie o tej porze zakwita jedna z najpopularniejszych odmian, czyli Phalaenopsis. Choć pielęgnacja storczyków nie jest skomplikowana, to zdarza się, że czasem roślina bardzo marnie kwitnie, albo całkowicie wstrzymuje procesy wypuszczania pąków. Co zrobić w takiej sytuacji?

Pielęgnacja storczyków pobudzająca kwitnienie

Podstawą pielęgnacji storczyków jest podlewania oraz podłoże. To pierwsze powinno być umiarkowane. Storczyka podlewać należy, gdy podłoże wysycha. Nie powinno się go także przelewać bardzo szybko można doprowadzić do gnicia korzenie. Orchidee potrafią pobierać wodę nie tylko poprzez korzenie, ale również liście i pędy. Oznacza to, że roślina powinna stać w wilgotnym środowisku i być regularnie zraszana.

Równie ważne, co podlewanie, jest podłoże. Storczyki potrzebują warstwy drenażowej, która dostarcza powietrze do korzeni. Na dno takiej doniczki należy wsypać materiały drenażowe, takie jak lekki i porowaty keramzyt, gruby, czysty żwir, kamyki tworząc warstwę o grubości około 2-4 cm. Dzięki drenażowi storczyk będzie lepiej rósł, a ryzyko pojawienia się pleśni znacząco się zmniejszy.

Włóż to do doniczki ze storczykiem, a momentalnie zakwitnie

Co jednak w przypadku, gdy i podlewanie i podłoże są prawidłowe, a storczyk nadal marnie kwitnie? Jednym z powodów może być niedostarczające naświetlenie. Storczyki najlepiej czują się na dobrze nasłonecznionym stanowiskach, bez ostrych promieni słonecznych. Brak światła nie tylko spowalnia procesy wzrostu orchidei, ale może także sprawić, że będzie ona marniej kwitła. W takim przypadki należy przestawić doniczkę ze storczykiem w bardziej słoneczne miejsce. Ważne, aby światło było rozproszone. Silne, palące słońce może jedynie popalić liście. Raczej unikaj stawiania storczyków na parapetach. Jeżeli nadal masz problem z doświetleniem rośliny możesz przygotować domową planszę odbijającą światło. Wystarczy że w doniczce ze storczykiem zamontujesz niewielki fragment folii aluminiowej. Ważne, aby była ona skierowana błyszczącą stroną w kierunku światła. Folia będzie odbijała promienie słoneczne doświetlając roślinę. Według bada folia aluminiowa może odbijać nawet ponad 80 proc. promieni słonecznych, co sprawia, że jest wyjątkowo skuteczne w uprawie roślin doniczkowych. Dzięki temu procesy fotosyntezy będą skuteczniejsze, a storczyk zacznie kwitnąć.

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