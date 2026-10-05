Była żona pozywa Marcina Rogacewicza. Chce ograniczenia praw rodzicielskich. Aktor komentuje

Marcin Rogacewicz: Koniec małżeństwa po 12 latach

W lutym 2025 roku Agnieszka Kaczorowska została przyłapana w ramionach Marcina Rogacewicza. Ich wspólne zdjęcia wywołały ogromne poruszenie. Aktorka była świeżo po zakończeniu medialnego związku, a zaledwie kilka dni wcześniej media obiegła informacja o rozwodzie aktora.

Gwiazdor znanym z seriali takich jak "Na dobre i na złe", "Przyjaciółki" czy "Na Wspólnej", przez 12 lat był mężem Mai Rogacewicz, z którą wychowywał czwórkę pociech: trzy córki i syna. Ich małżeństwo długo uchodziło za udane, a sam aktor stronił od medialnego szumu i unikał plotek. W wywiadach zapewniał, że ojcostwo jest jego najważniejszą misją życiową.

Małżeństwo Rogacewiczów oficjalnie zakończyło się w czerwcu ubiegłego roku. Wystarczyła zaledwie jedna rozprawa. Aktor na Instagramie cieszył się z wolności, a kibicowała mu Agnieszka Kaczorowska.

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Marcin Rogacewicz spotka się z byłą żoną w sądzie? Chodzi o dzieci

Okazuje się, że byli małżonkowie mogą ponownie spotkać się w sądzie. Magazyn "Twoje Imperium" informował niedawno o narastającym konflikcie. Teraz Pudelek przekazał nowe ustalenia, według których była żona aktora wystąpiła do sądu o ograniczenie mu władzy rodzicielskiej.

Portal potwierdził, że takie postępowanie rzeczywiście toczy się przed Sądem Rejonowym Warszawa-Żoliborza. Redakcja poprosiła aktora o komentarz.

Sprawy związane z moim życiem osobistym oraz życiem moich dzieci są i pozostaną kwestią wyłącznie prywatną. Moim priorytetem jest ochrona spokoju, bezpieczeństwa i dobra dzieci. Z tego powodu nie komentuję i nie będę odnosić się do doniesień dotyczących relacji rodzinnych oraz spraw osobistych na łamach mediów - mówił Rogacewicz.

Długo wydawało się, że między byłymi małżonkami nie ma sporu. Wszystko zmieniło się kilka miesięcy po rozwodzie, gdy Rogacewicz wirował na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" w objęciach nowej ukochanej. I z odcinka na odcinek odsłaniali coraz więcej ze swojego życia.

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Marcin Rogacewicz mówił o manipulacji. Po 12 latach "odzyskał wolność"

W ramach promocji zakochani gościli w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski". W pewnym momencie gwiazdor TVN-u zapytał o to, czy prawdą jest, że była pani Rogacewicz odeszła do innego mężczyzny. Po słowach dziennikarza w studiu zapadła grobowa cisza, a po chwili aktor stwierdził po chwili, że nie chce komentować prywatnych spraw.

Kilka dni później w rodzinnym odcinku "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zakochanym towarzyszyła mama serialowego opiekuna "Komisarza Alexa". Na krótko przed wejściem na parkiet okazało się, że przez 12 lat nie mieli ze sobą w ogóle kontaktu.

Do pojednania syna z matką doszło pod czujnym okiem kamery, a Rogacewicz tłumaczył, że "w pewnym momencie życia uległ manipulacji". Dodał również, że udało mu się uwolnić z tej trudnej sytuacji i "odzyskać wolność".

Chociaż nie powiedział kto konkretnie sprawił, że odsunął się od rodzicielki, ale internauci stwierdzili, że z pewnością chodzi o jego byłą partnerkę. Maja Rogacewicz konsekwentnie milczała i w żaden sposób nie odniosła się ani do słów aktora, ani do domysłów internautów.

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