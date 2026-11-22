Helena Englert mówi o reakcjach widzów i porównuje się do szczawiowej

Młoda artystka zdecydowanie unika sytuacji, w których musiałaby na siłę zabiegać o powszechną sympatię. Helena Englert doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jej wizerunek oraz styl komunikacji mogą wywoływać skrajne emocje. W rozmowie z Eską otwarcie stwierdziła, że nie postrzega siebie jako postaci trafiającej w gusta absolutnie każdego widza. Właśnie z tego powodu tak pozytywnie zaskoczył ją fakt, że publiczność obdarzyła ją dużą przychylnością.

Jest mi mega miło, szczerze mówiąc, bo ja sobie zdaję sprawę, że nie jestem do końca 'family friendly' i że to, jak wyglądam, w jaki sposób się wypowiadam i różne moje śmieszne pomysły typu Katya, nie są dla wszystkich. I to jest dla mnie okej, że to nie jest dla wszystkich - powiedziała Hela w rozmowie z Eską.

Podczas wywiadu gwiazda odwołała się również do znanego powiedzenia o zupie pomidorowej, która z reguły smakuje każdemu. Aktorka doszła jednak do wniosku, że do jej charakteru znacznie bardziej pasuje zupełnie inna potrawa.

Ja jestem raczej szczawiową, czyli taką dla wybrednych, i cieszę się, że po prostu Polska polubiła szczawiową - stwierdziła z uśmiechem.

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Helena Englert w półfinale programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Udzielając wywiadu dla Eski, artystka zaznaczyła, że jej głównym celem było zaprezentowanie odbiorcom swojej prawdziwej twarzy. Gwiazda nie kryje dziś ogromnej satysfakcji z przebiegu całej tej przygody oraz z niezwykle ciepłych reakcji ze strony fanów.

Przyszłam tu dać się poznać i cieszę się, że okazaliśmy się wystarczający, że okazaliśmy się wystarczająco fajni, żeby być w półfinale, więc dziękujemy - podsumowała.

Wokalistka i aktorka świetnie prezentuje się podczas tanecznych występów, a jej umiejętności są regularnie doceniane przez grono jurorskie. Wkrótce okaże się, czy wrodzony talent oraz włożony wysiłek zapewnią córce Beaty Ścibakówny i Jana Englerta miejsce w ścisłym finale widowiska. Ostateczne rozstrzygnięcie poznamy już w niedzielny wieczór podczas emisji kolejnego odcinka 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

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