To już drugie małżeństwo w życiu amerykańskiej gwiazdy. Jak donoszą zagraniczne media, sobotnia uroczystość z 21 listopada w Palm Springs miała ściśle prywatny charakter i zgromadziła wyłącznie najbliższych zakochanej pary. Po pięciu latach wspólnego życia zakochani złożyli przysięgę małżeńską w obecności rodziny, w tym matki wokalistki Tish Cyrus oraz jej siostry Noah Cyrus.

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Miley Cyrus i Maxx Morando o początkach związku i zaręczynach

Historia tej relacji sięga lata 2021 roku, a pierwsze spotkanie pary wyglądało dość nietypowo z perspektywy obojga zainteresowanych. Podczas gdy wokalistka szła na randkę w ciemno, jej przyszły mąż wiedział już, z kim się spotka. Artystka ujawniła te kulisy w maju 2023 roku na łamach magazynu "British Vogue".

Cóż, dla mnie była to randka w ciemno, dla niego niekoniecznie. (...) Pomyślałam: "Najgorsze, co może się wydarzyć, to po prostu wyjdę" - wspominała Miley Cyrus w rozmowie z "British Vogue".

Do zaręczyn doszło na początku listopada 2025 roku, kiedy zakochani podróżowali po Azji. W późniejszym występie w programie "Good Morning America" gwiazda przyznała, że wyprawa do Japonii była dla niej wyjątkowym przeżyciem, a sama propozycja małżeństwa ze strony Morando kompletnie ją zaskoczyła.

Oficjalna prezentacja pierścionka zaręczynowego nastąpiła w grudniu 2025 roku w Los Angeles, podczas uroczystej premiery filmu "Avatar: Fire and Ash". Piosenkarka miała na dłoni biżuterię zaprojektowaną przez Jacquie Aiche, w której diament o szlifie poduszkowym połączono z 14-karatowym żółtym złotem.

Miley Cyrus po raz drugi wyszła za mąż

Wokalistka ma już za sobą jedno nieudane małżeństwo. Jej pierwszym mężem w grudniu 2018 roku został aktor Liam Hemsworth. Związek ten przetrwał jednak krótko, ponieważ para rozstała się już w sierpniu 2019 roku, a w styczniu 2020 roku sąd oficjalnie sfinalizował ich rozwód.

Jeszcze w grudniu 2025 roku informator z bliskiego otoczenia zakochanych zdradził, że po wcześniejszych doświadczeniach gwiazda nie planowała kolejnego zamążpójścia. Ostatecznie jednak narzeczeni zaczęli brać pod uwagę bardzo prywatną ceremonię. Zależało im na świętowaniu na własnych zasadach, z dala od pośpiechu oraz tradycyjnego weselnego przepychu.