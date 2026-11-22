Małgorzata Foremniak i jej słabość do ziół

Małgorzata Foremniak od lat wyznaje zasadę, że najlepsze jest to, co naturalne, czyli zioła. Dlatego też aktorka regularnie odwiedza sklepy zielarskie, w których kupuje naturalne suplementy diety, przyprawy, olejki i kosmetyki. W wielu wywiadach powtarza, że dbając o swój wygląd zawsze żyje w zgodzie z naturą. Patrząc na to jak aktorka znakomicie wygląda, w jej przypadku ta metoda działa cuda. Jak się okazuje, nawet dbając o cerę, zrezygnowała z markowych kremów i innych upiększaczy.

Używam najprostszych kosmetyków. Był czas, że w ogóle z nich zrezygnowałam na rzecz organicznych olejów. Zostawiłam tylko delikatny krem nawilżający pod makijaż. Robię peeling całego ciała z solą i od czasu do czasu wcieram w skórę, łącznie z twarzą, rozcieńczony ocet jabłkowy. Działa rewelacyjnie, kosmetycznie i leczniczo. Również go piję, z wodą i miodem. To jest mój power drink

- przyznała w wywiadzie dla "InStyle".

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Przez zioła złamała przepisy drogowe

Małgorzata Foremniak doskonale zdaje sobie sprawę, że po sprawdzone i naturalne produkty najlepiej udać się do specjalistycznego sklepu zielarskiego. To właśnie w jednym z takich miejsc w centrum Warszawy paparazzi przyłapali ostatnio gwiazdę na sporych zakupach. Gosia spakowała do bagażnika całe kartony sprawunków, niestety przy okazji zlekceważyła przepisy drogowe parkując samochód w niedozwolonym miejscu. Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 100 zł. Na szczęście na miejscu nie było policji, a gwiazda uniknęła mandatu.

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