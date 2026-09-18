Małgorzata Foremniak bez makijażu przyłapana na zakupach. Kupowała w drogich delikatesach

AR
2026-09-18 5:05

Małgorzata Foremniak należy do grona gwiazd, dla których zdrowy styl życia jest priorytetem. Z tego względu wybiera produkty najwyższej jakości. Ostatnio była widziana na zakupach spożywczych. Odwiedziła delikatesy, w których ceny powalają. Nie uwierzycie, ile trzeba zapłacić za podstawowe warzywa i owoce.

Małgorzata Foremniak promuje zdrowy styl życia

Małgorzata Foremniak od dawna stawia na aktywny tryb życia i świadome odżywianie. Aktorka regularnie biega, pływa oraz ćwiczy z trenerem. W jej diecie nie chodzi jednak o restrykcje, lecz o jakość produktów. W rozmowach z dziennikarzami podkreśla, że nie stosuje rygorystycznych diet. Wybiera po prostu wartościowe składniki i zwraca uwagę na to, co trafia na jej talerz. - Ciało budowane jest z tego, co dostarczamy. Żywność jest dla mnie bardzo ważna - mówiła jakiś czas temu Małgorzata Foremniak w rozmowie z dziennikarzem "Vivy!". Jej ostatni wypad na zakupy wydaje się potwierdzać, że to nie są puste słowa. Małgorzata wybrała naprawdę jakościowe produkty, które kosztują więcej niż to, co możemy znaleźć w supermarketach. 

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Zdrowie i drogie zakupy Małgorzaty Foremniak

Gwiazda była ostatnio w sklepach na warszawskim Powiślu. Swoim Volvo XC60 podjechała pod delikatesy, w których znaleźć można bio warzywa, owoce i domowe przetwory. Za kilogram polskich gruszek trzeba tam zapłacić aż 9 zł, a niektóre rodzaje pomidorów kosztują nawet 12 zł. Dla Foremniak cena nie ma jednak znaczenia. Sklep opuściła z kartonem pełnym kolorowych warzyw. Można było zauważyć też przetwory. Foremniak nie jest jednak weganką. Fotoreporterzy zauważyli ją też w sklepie mięsnym, gdzie długo zastanawiała się, które produkty wybrać. Po dłuższym zastanowieniu była gwiazda "Na dobre i na złe" zakończyła zakupy z sukcesem. Zdjęcia można zobaczyć w galerii.

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Małgorzata Foremniak bez makijażu kupuje mięso i warzywa
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