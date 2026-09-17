Adam Woronowicz szczerze o "Taskmasterze". Jest niesprawiedliwy w ocenach uczestników?

Zofia Zborowska ostro o Adamie Woronowiczu w "Taskmasterze"

"Taskmaster" to telewizyjny format, w którym osobistości ze świata komedii i rozrywki wykonują całkowicie absurdalne zadania. W polskiej wersji, emitowanej w TVN, rywalizują m.in. Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazimierz Mazur, Zofia Zborowska-Wrona i raper Żabson. Oceną ich zmagań zajmuje się Adam Woronowicz, aktor doceniany za role w produkcjach takich jak "The Office PL" czy "Teściowie".

W programie to prowadzący ma pełną swobodę w przyznawaniu punktów. Zofia Zborowska, jedna z uczestniczek, uważa, że Woronowiczowi brakuje obiektywizmu. – Adam Woronowicz absolutnie nie jest sprawiedliwy. Jest stronniczy, jest po prostu wrednym starym dziadem. Ale kocham go nad życie, mam z nim love-hate relationship – wyznała aktorka w wywiadzie dla Eski. Zupełnie inne zdanie ma Kazimierz Mazur, który wręcz wychwala aktora.

- Jest cudowny, wspaniały. Uważam, że [to - przyp. red.] wybitny polski aktor i co się stało z jego finansami, że prowadzi taki program? Nie wiem - zażartował gwiazdor "Na Wspólnej" i "1670". Myślę, że on kocha tak naprawdę samego siebie z wzajemnością. Nie ma żadnego faworyta - dodał.

Gdy portal Eska poprosił samego Adama Woronowicza o komentarz, aktor nie krył rozbawienia. W odpowiedzi na zarzuty Zofii Zborowskiej o niesprawiedliwość odpowiedział:

- Nie mam nic na swoją obronę. Dodam tylko, że to ja przyznaję punkty jak chcę, kiedy chcę i na moich zasadach. Zresztą to jest bardzo wyraźnie powiedziane, więc nie wiem, czy ja jestem niesprawiedliwy, czy Zosia nie przeczytała dokładnie tego, co będzie się tutaj działo. Ale nie skomentuję tego, no to jest Zosia Zborowska, ona jest bardzo uszczypliwa, wielokrotnie nieuczciwa, co robi - po czym szybko dodał, że oczywiście żartuje.

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Brak sztywnych reguł kluczem do sukcesu "Taskmastera"

Adam Woronowicz bardzo docenia wolność, jaką daje mu prowadzenie formatu. Jak sam przyznaje, oceniając zadania, kieruje się chwilowym kaprysem. – To jest po prostu impuls, silniejszy ode mnie. Ja się strasznie cieszę, że to nie jest teleturniej w takim klasycznym tego słowa znaczeniu, tylko tu nie ma żadnych zasad i to jest cudowne i wspaniałe i ja na żaden prawdziwy teleturniej nigdy bym się nie zamienił, bo ta formuła mi najbardziej odpowiada, jest najbardziej pojechana ze wszystkich. [...] Brak zasad i program rozrywkowy, to jest mieszanka wybuchowa – powiedział.

Żabson zadziwił Adama Woronowicza w "Taskmasterze"

Adam Woronowicz zdradził także portalowi Eska, że przed udziałem w programie nie miał pojęcia, kim jest Żabson. – Widziałem człowieka obciętego bardzo krótko, nawet krócej niż ja, żeby nie powiedzieć na łyso, w zielonym dresie, więc miałem wrażenie, że to jest więzień, ktoś po prostu z więzienia w tatuażach. Dopiero potem okazało się, że to jest bardzo znany raper – wyznał aktor. Dodał również, że to właśnie raper był dla niego największym zaskoczeniem podczas realizacji "Taskmastera".

- Żabson tak na serio bardzo zaskakuje w tym programie. [...] Im dalej w las, to Żabson to jest petarda, inteligencja na poziomie, no naprawdę bardzo wysokim. Myślę, że sztuczna inteligencja jakby zaczęła kopiować Żabsona, to moim zdaniem o wiele bardziej by skorzystała niż z tej afery teraz z tym skanowaniem tych książek. Absolutnie, wystarczyłoby zeskanować Żabsona, jeżeli to jest oczywiście możliwe, ale moim zdaniem... nie, no i mielibyśmy dzikie problemy ze sztuczną inteligencją - podsumował prowadzący ze śmiechem.

Emisja premierowych odcinków polskiego "Taskmastera" odbywa się w poniedziałki o godz. 21:30 w telewizji TVN.

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