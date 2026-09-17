Trump o stałej bazie wojsk USA w Polsce: "Historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu USA i Polski”

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-17 20:04

Prezydent USA Donald Trump w ważnym wpisie na Truth Social ogłosił znaczące postępy w kierunku utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Chwalił polskiego prezydenta Karola Nawrockiego, określając ten rozwój jako "historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu USA i Polski". Decyzja ta, o której szczegóły lokalizacyjne mają być ogłoszone wkrótce, ma fundamentalne znaczenie dla relacji polsko-amerykańskich i bezpieczeństwa regionu.

Kolumna wozów bojowych na drodze. Na miniaturze Donald Trump. O stałej bazie wojsk USA w Polsce przeczytasz w SE.
Autor: Noamgalai / Shutterstock // U.S. Army Europe and Africa / Facebook/ Shutterstock

Baza wojsk USA w Polsce coraz bliżej

W czwartek wieczorem w swoim serwisie społecznościowym Truth Social prezydent USA Donald Trump zamieścił ważny wpis dotyczący relacji polsko-amerykańskich. Odniósł się w nim do planów stworzenia stałej bazy amerykańskich wojsk lądowych w naszym kraju.

„WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ! Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy US Army w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona” - napisał Trump, chwaląc polskiego prezydenta.

Ilu amerykańskich żołnierzy jest w Polsce?

Obecnie w Polsce przebywa ok. 10 tys. żołnierzy amerykańskich. Służą oni nad Wisłą w ramach systemu rotacyjnego, w którym personel wymienia się co określoną liczbę miesięcy, ale łączna liczba wojskowych pozostaje niezmienna. 

Swoje stałe bazy w Europie mają Amerykanie m.in. w Niemczech i we Włoszech - przebywa tam odpowiednio 37 tys. i 13 tys. żołnierzy.

Od dłuższego czasu w sprawie stałej bazy USA w Polsce trwają negocjacje polityczne. W ostatnich dniach m.in. w tej sprawie w Polsce przebywała delegacja USA, a wcześniej wiceszefowie MON byli w Waszyngtonie. Niedawno szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił, ile polską stronę może kosztować ta inwestycja. Mówił wówczas o kwocie ok. 15 miliardów złotych. 

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DONALD TRUMP
BAZA WOJSKOWA