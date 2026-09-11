Ilu Ukraińców wróci do kraju po wojnie? Nowy sondaż

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-11 21:11

Nowy sondaż przeprowadzony przez ukraińską sondażownię ujawnia ilu migrantów i uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce planuje powrót do ojczyzny po zakończeniu wojny z Rosją. Kluczowym czynnikiem decydującym o tej decyzji jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności w Ukrainie. Badanie rzuca światło również na postrzeganie Polaków przez Ukraińców oraz doświadczenia z dyskryminacją.

Tłum ludzi niosących wielką flagę Ukrainy na ulicy. O sondażu dotyczącym powrotów do ojczyzny przeczytasz na SE.
Autor: Adam Warżawa/ PAP Grupa osób, w tym kobiety i mężczyźni, niosąca ogromną ukraińską flagę w kolorach niebieskim i żółtym, manifestująca solidarność i wsparcie dla Ukrainy. W tle widać zieleń drzew oraz elementy miejskiej architektury Gdańska. Więcej o polskiej pomocy dla Ukrainy na Super Biznes.

Czy Ukraińcy po wojnie wrócą do kraju?

Dokładnie 51 procent uchodźców ukraińskich w Polsce chce powrócić po zakończeniu wojny z Rosją do ojczyzny – to wyniki sondażu zrealizowanego przez ukraińską Rating Group. Jego wyniki opublikowano w piątek, 11 września. 

71 proc. badanych uznało, że głównym warunkiem, który przeważy o ich decyzji o powrocie, jest bezpieczeństwo i stabilność w Ukrainie.

Tylko 8 proc. respondentów zamierza wrócić w najbliższym czasie, po zakończeniu wojny – 43 proc.

Powrót wyklucza 26 proc. badanych, a 23 proc. jeszcze nie wie, co zrobi. 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 21-25 sierpnia metodą sondażu online. Uczestniczyło w nim 1000 osób, które wyjechały z Ukrainy w związku z wojną z Rosją. 

Ukraińcy w Polsce

Według najnowszych ustaleń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Polsce przebywa obecnie ok. 1,9 mln. Ukraińców. Z tej liczby około milion przybyło do Polski po wybuchu pełnoskalowej wojny ukraińsko-rosyjskiej w lutym 2022 roku, ponad drugie tyle to z kolei nie uchodźcy wojenni, ale obywatele Ukrainy, którzy przebywali na terytorium naszego kraju już wcześniej - głównie w celach zarobkowych. 

We wspomnianym badaniu zapytano także o stosunek mniejszości ukraińskiej do Polaków oraz przeświadczenie o stosunku Polaków względem Ukraińców. 

Badanie wykazało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 31 proc. ankietowanych ukraińskich uchodźców zetknęło się ze strony Polaków z dyskryminacją ze względu na narodowość lub pochodzenie etniczne, a 22 proc. doświadczyło uprzedzeń z powodu posługiwania się językiem ukraińskim.

Rating Group pytała także ukraińskich uchodźców o stosunek do Polaków. „Stosunek samych ukraińskich uchodźców do miejscowej ludności jest przeważnie neutralny (44 proc.) lub ciepły (50 proc.). Bardziej powściągliwie uchodźcy oceniają stosunek Polaków do nich: 30 proc. określa go jako ciepły, 46 proc. jako neutralny, a 22 proc. jako chłodny” – poinformowano w komunikacie.

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