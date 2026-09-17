Zapytał o narodowość, po czym wyciągnął łańcuch. Brutalny atak na Ukraińca

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-17 19:18

Kielecka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Marcinowi D. 49-latek miał znieważyć, a następnie pobić łańcuchem mężczyznę, gdy tylko upewnił się, że jest on narodowości ukraińskiej.

Zapytał o narodowość, po czym wyciągnął łańcuch. Brutalny atak na Ukraińca
Autor: KWP Białymstoku/ Materiały prasowe

Atak z powodu przynależności narodowej

Do brutalnego incydentu doszło na początku sierpnia w Ćmielowie. Jak ustalili śledczy, przed jednym z bloków na ławce wypoczywał obywatel Ukrainy. W pewnym momencie zbliżył się do niego 49-letni Marcin D., który od razu zaczął wykrzykiwać obelgi i wulgarne hasła pod adresem mniejszości ukraińskiej.

Agresor najpierw chciał się upewnić, czy mężczyzna rzeczywiście jest z Ukrainy. Kiedy usłyszał potwierdzenie, błyskawicznie chwycił łańcuch i zaczął okładać nim ofiarę po głowie, tułowiu i ramionach. Po zadaniu ciosów sprawca natychmiast zbiegł z miejsca zdarzenia.

Polecany artykuł:

Sprawca zatrzymany. Działał w warunkach recydywy

Stróżom prawa udało się ująć napastnika już dobę później. Prokuratura postawiła Marcinowi D. zarzuty dotyczące znieważenia na tle narodowościowym oraz wywołania uszczerbku na zdrowiu z dokładnie tych samych pobudek. Działanie to zostało uznane za występek chuligański, a dodatkowo śledczy podkreślają, że atak nastąpił w warunkach recydywy. Z dokumentacji wynika, iż oskarżony spędził już wcześniej czas w więzieniu za podobne przewinienia z użyciem przemocy.

Czytaj też: Uratował polskiego żołnierza. Zasłonił Karola własnym ciałem

W trakcie przesłuchania 49-latek nie ukrywał swojej winy, choć jego wyjaśnienia były zdawkowe – tłumaczył się m.in. brakiem pamięci o tym, co zaszło. Postępowanie nadzorowała Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu na dwa miesiące. Grozi mu wyrok nawet do siedmiu i pół roku pozbawienia wolności.

TRACZYK: Rosja jest na Ukrainie w martwym punkcie, więc próbuje punktowo eskalować gdzie indziej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KIELCE WIADOMOŚCI
KIELCE
KIELCE POLICJA