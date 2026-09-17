Zapytał o narodowość, po czym wyciągnął łańcuch. Brutalny atak na Ukraińca

Atak z powodu przynależności narodowej

Do brutalnego incydentu doszło na początku sierpnia w Ćmielowie. Jak ustalili śledczy, przed jednym z bloków na ławce wypoczywał obywatel Ukrainy. W pewnym momencie zbliżył się do niego 49-letni Marcin D., który od razu zaczął wykrzykiwać obelgi i wulgarne hasła pod adresem mniejszości ukraińskiej.

Agresor najpierw chciał się upewnić, czy mężczyzna rzeczywiście jest z Ukrainy. Kiedy usłyszał potwierdzenie, błyskawicznie chwycił łańcuch i zaczął okładać nim ofiarę po głowie, tułowiu i ramionach. Po zadaniu ciosów sprawca natychmiast zbiegł z miejsca zdarzenia.

Sprawca zatrzymany. Działał w warunkach recydywy

Stróżom prawa udało się ująć napastnika już dobę później. Prokuratura postawiła Marcinowi D. zarzuty dotyczące znieważenia na tle narodowościowym oraz wywołania uszczerbku na zdrowiu z dokładnie tych samych pobudek. Działanie to zostało uznane za występek chuligański, a dodatkowo śledczy podkreślają, że atak nastąpił w warunkach recydywy. Z dokumentacji wynika, iż oskarżony spędził już wcześniej czas w więzieniu za podobne przewinienia z użyciem przemocy.

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W trakcie przesłuchania 49-latek nie ukrywał swojej winy, choć jego wyjaśnienia były zdawkowe – tłumaczył się m.in. brakiem pamięci o tym, co zaszło. Postępowanie nadzorowała Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu na dwa miesiące. Grozi mu wyrok nawet do siedmiu i pół roku pozbawienia wolności.