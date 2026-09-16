Amerykański bohater patronem. Uratował polskiego żołnierza

Uroczystość z udziałem prezydenta. Pamiątkowa tablica dla sierżanta Ollisa

W poniedziałek, 16 września, Centrum Kultury w Olesznie otrzymało imię amerykańskiego żołnierza, sierżanta sztabowego Michaela Ollisa. Nowy budynek, oddany do użytku lokalnej społeczności wiosną 2026 roku, upamiętnia niezwykły akt braterstwa broni. W wydarzeniu brał udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Rolę gospodarzy pełnili wójt gminy Krasocin Ireneusz Gliściński oraz przewodniczący rady gminy Grzegorz Sitkowski. Część oficjalna wystartowała o 12:30. Na wstępie powitano zgromadzonych i przybliżono postać amerykańskiego bohatera. Najważniejszym momentem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej sierż. szt. Michaela Ollisa. Następnie głos zabrali goście, a po przemówieniach zaprezentowano część artystyczną. Ceremonii przyświecało hasło „Jeden cel – pokój / One goal – peace”. Przypomniano także słowa posła Bartłomieja Dorywalskiego z dnia otwarcia obiektu, który podkreślał, że Centrum Kultury to nie tylko mury, ale przede wszystkim inwestycja w ludzi i relacje, z potencjałem stania się centrum życia społecznego i kulturalnego gminy.

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Dramatyczny atak w Afganistanie. Heroiczne poświęcenie Amerykanina

Michael Harold Ollis przyszedł na świat 16 września 1988 roku w nowojorskiej dzielnicy Staten Island. Rodzice, Linda i Robert Ollisowie, wychowali go w duchu patriotycznym. Mając zaledwie 17 lat wstąpił do armii USA, służąc później m.in. w 1 Dywizji Pancernej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej i 10 Dywizji Górskiej. W styczniu 2013 roku rozpoczął kolejną misję bojową w Afganistanie, mając już za sobą doświadczenia z Iraku. Z drugiej strony, z Oleszna wywodzi się Karol Cierpica. Polak był żołnierzem 6 Brygady Powietrznodesantowej, pełniąc funkcje m.in. snajpera i instruktora. Uczestniczył w misjach w Bośni i Hercegowinie, a podczas XIII zmiany w Afganistanie pracował jako sztabowiec. Tragiczne wydarzenia rozegrały się 28 sierpnia 2013 roku w Ghazni. Doszło wtedy do potężnego ataku rebeliantów na polsko-amerykańską bazę. Ciężarówka z ładunkami wybuchowymi zniszczyła ogrodzenie, przez które przedarło się dziesięciu uzbrojonych zamachowców-samobójców. Wywiązała się ostra strzelanina, w której podporucznik Karol Cierpica odniósł rany. W dramatycznej sytuacji 24-letni Michael Ollis rzucił się, by własnym ciałem zasłonić rannego Polaka przed wybuchem ładunku zdetonowanego przez napastnika. Amerykanin poniósł śmierć na miejscu, jednak jego poświęcenie uratowało życie polskiemu oficerowi.

Odznaczenia i hołd dla Michaela Ollisa. Dalsze losy Karola Cierpicy

Karol Cierpica po rehabilitacji odszedł do cywila. Pracuje obecnie w branży energetycznej i aktywnie udziela się w krakowskiej wspólnocie duszpasterskiej „Sursum Corda” oraz w Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. W 2025 roku ukazała się jego autobiografia zatytułowana „Ocalony”. Wraz z żoną Barbarą ma dwóch synów, a na cześć swojego wybawcy młodszemu nadał imię Michael. Za swoje zasługi polski żołnierz otrzymał m.in. Order Krzyża Wojskowego i amerykańską Brązową Gwiazdę, a w Białym Domu podziękowania złożył mu osobiście ówczesny prezydent Donald Trump. Bohaterstwo Michaela Ollisa doceniono po obu stronach oceanu. Władze polskie przyznały mu pośmiertnie m.in. Złoty Medal Wojska Polskiego, Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP oraz Gwiazdę Afganistanu. Z kolei w Stanach Zjednoczonych odznaczono go m.in. Krzyżem Wybitnej Służby, a w marcu 2026 roku jego bliscy odebrali w Białym Domu najwyższe odznaczenie – Medal Honoru. Pamięć o nim żyje także dzięki nazywanym jego imieniem obiektom, takim jak nowojorski prom pasażerski, budynek w Fort Drum czy klasy mundurowe w Bydgoszczy. Rodzina Ollisów powołała również fundację wspierającą weteranów. Od 16 września 2026 roku amerykański bohater jest też oficjalnie patronem Centrum Kultury w Olesznie.