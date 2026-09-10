Intruz przy ujęciu wody, groźne bakterie w wodociągu. Dwa niepokojące incydenty na terenie województwa

Nieznajomy na terenie wodociągów w Skarżysku-Kamiennej. Sprawę bada policja

W czwartkowe popołudnie personel Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej dostrzegł na obrazie z kamer niepowołaną osobę w pobliżu ujęcia wody. O tym niepokojącym zdarzeniu natychmiast poinformowano odpowiednie służby. Obecnie policjanci prowadzą działania mające na celu ustalenie tożsamości tej osoby oraz powodów jej obecności na chronionym terenie.

Najważniejsze, że nie doszło do pokonania zabezpieczenia włazu prowadzącego do ujęcia wody.

Jak zapewniła nadkomisarz Anna Sławińska ze skarżyskiej komendy policji, wszystkie zabezpieczenia pozostały nienaruszone, a sama infrastruktura wodociągowa nie uległa uszkodzeniu.

Sandomierska kranówka skażona bakteriami kałowymi

Tego samego dnia do mieszkańców powiatu sandomierskiego trafił alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, woda płynąca z wodociągu Sandomierz (zasilanego ze stacji Romanówka) nie nadaje się do spożycia ze względu na wykrycie w niej enterokoków. W związku z tym kategorycznie zabrania się używania jej do picia, przyrządzania posiłków, mycia zębów, naczyń czy kąpieli. Może być ona stosowana jedynie w celach sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet.

Sandomierz organizuje zastępcze punkty poboru wody

W odpowiedzi na to zagrożenie, miejscowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozpoczęło proces dezynfekcji sieci, co może skutkować bardziej intensywnym zapachem chloru. Władze Sandomierza zorganizowały dla mieszkańców tymczasowe punkty dostępu do czystej wody. W dniach 10-11 września cysterny zostaną rozstawione w ośmiu wyznaczonych miejscach na terenie miasta, w tym przy ulicach Maciejowskiego, Baczyńskiego, Flisaków (obok Szkoły Podstawowej nr 3), na placu 3 Maja, a także w rejonie Starego Miasta i Starostwa Powiatowego.