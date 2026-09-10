Pogoda w Kielcach: 11-13 września

Nadchodzący weekend w Kielcach upłynie pod znakiem rosnącej temperatury, ale zmiennego zachmurzenia. Mieszkańcy mogą spodziewać się sporej różnicy w pogodzie między piątkiem a niedzielą – termometry wskażą wartości od około 14 do nawet 23 stopni. Kluczowa okaże się sobota, która jako jedyna przyniesie bezchmurne niebo. Wiatr przez cały weekend pozostanie bardzo łagodny.

Chłodny i pochmurny początek weekendu

Piątek, 11 września, będzie najchłodniejszym dniem weekendu w Kielcach. Na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, z którego mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie około 14 stopni, natomiast w nocy spadnie do około 9°C. Powieje przy tym bardzo słaby wiatr, z prędkością nieprzekraczającą 2 m/s, co sprawi, że odczucie chłodu nie będzie dotkliwe.

Sobota ze słońcem, ale z najchłodniejszą nocą

Zupełnie inaczej zapowiada się sobota. Tego dnia nad Kielcami pojawi się bezchmurne niebo, a słońce pozwoli na wyraźny wzrost temperatury. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą blisko 19 stopni. Warto jednak pamiętać, że poranek i noc z soboty na niedzielę będą najzimniejsze w ten weekend – temperatura minimalna spadnie do około 8°C. Opady deszczu są mało prawdopodobne, a wiatr pozostanie słaby.

Niedziela najcieplejsza, lecz ponownie pochmurna

Niedziela, 13 września, przyniesie dalsze ocieplenie i okaże się najcieplejszym dniem weekendu. Maksymalna temperatura w Kielcach wzrośnie do około 23 stopni Celsjusza. Noc również będzie cieplejsza, z temperaturą na poziomie 11°C. Mimo tak wysokich wartości, słońce ponownie schowa się za chmurami – prognozy wskazują na duże zachmurzenie. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów deszczu. Wiatr delikatnie przybierze na sile, osiągając prędkość około 2 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Kielcach?

Zmienna aura zachęca do dopasowania planów do pogody. Piątkowe zachmurzenie i chłód to dobra okazja na spędzenie czasu wewnątrz lub na krótki spacer, na który warto zabrać parasol. Sobota, z bezchmurnym niebem i przyjemną temperaturą, będzie idealna na dłuższą aktywność na świeżym powietrzu. To świetny moment na wycieczkę do parku, spacer po terenach zielonych czy relaks nad wodą. Z kolei bardzo ciepła, choć pochmurna niedziela, stworzy doskonałe warunki na rodzinny obiad w ogródku restauracyjnym lub spokojne popołudnie na mieście bez obaw o deszcz.

Dane pogodowe: OpenWeather