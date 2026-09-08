12-latek przewrócił się na motorowerze. Chłopiec był pod wpływem alkoholu

Dawid Bąk
2026-09-08 8:50

Groźne zdarzenie miało miejsce w poniedziałkowe (08.09.) popołudnie w miejscowości Rzepin w Świętokrzyskiem. Nastoletni kierowca motoroweru wywrócił się na drodze gruntowej przy lesie. Okazało się, że 12-letni chłopiec miał w organizmie alkohol. Konieczna była interwencja śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Śmigłowiec LPR lądujący na łące przy lesie. O wypadku 12-latka w Rzepinie przeczytasz na SE.
Autor: Paweł Skraba / Super Express / Zdjęcie ilustracyjne

Wypadek z udziałem 12-latka w Rzepinie

Do incydentu doszło na polnej ścieżce, która znajduje się w sąsiedztwie terenów zalesionych. 12-letni chłopiec jechał jednośladem, ale nagle utracił kontrolę nad swoim pojazdem i upadł na ziemię.

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Do wypadku doszło po godzinie 17:00 w miejscowości Rzepin Drugi. 12-latek został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala, chłopiec był przytomny. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości i okazało się, że badanie wykazało blisko 0,2 promila alkoholu w jego organizmie - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.

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Jazda po nieutwardzonych szlakach to wyzwanie, które wymusza na kierowcach ogromne skupienie i zredukowanie prędkości ze względu na specyfikę terenu. Dziury, wyrwy, luźne podłoże oraz nagłe utrudnienia, na przykład wystające fragmenty drzew, potęgują niebezpieczeństwo utraty równowagi w trakcie prowadzenia maszyny. Co więcej, dojazd do takich miejsc często sprawia trudności służbom ratowniczym, co może opóźnić akcję w przypadku urazów. 

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