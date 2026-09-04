Ponownie skreślił te same liczby. Farciarz z główną wygraną w Ekstra Pensji

Mieszkaniec Kielc wygrał w Ekstra Pensji

Zwycięski kupon zakupiono w kolekturze przy kieleckiej ulicy Śląskiej 7. Szczęśliwiec bezbłędnie wskazał zestaw liczb z 3 września: 5, 16, 17, 18, 20 oraz 4. Taka skuteczność gwarantuje mu, że przez najbliższe 20 lat co miesiąc odbierze kwotę 5 tys. zł. Podliczając całość, mieszkaniec Kielc wzbogaci się o 1,2 miliona złotych.

Co ważne, gracz nie zdał się na ślepy los przy wyborze nowych liczb. Użył opcji „Zagraj ponownie”, powielając zestaw ze swojego wcześniejszego zakładu, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Zasady i wygrane w Ekstra Pensji. Nawet 50 tys. zł miesięcznie

Totalizator Sportowy umożliwia podbicie stawki w grze Ekstra Pensja, co przekłada się na znacznie wyższe nagrody główne. Gracze mają do wyboru kilka opcji, w tym Super Pensję z wypłatą 10 tys. zł co miesiąc, Mega Pensję dającą 15 tys. zł, Giga Pensję ze stawką 20 tys. zł, Multi Pensję gwarantującą 25 tys. zł i wreszcie Maxi Pensję, dzięki której można zapewnić sobie aż 50 tys. zł miesięcznie przez dwie dekady.

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Dodatkowo, dorzucając złotówkę do kuponu, bierze się udział w grze o Ekstra Premię. W tym wariancie, w zależności od wysokości stawki, jednorazowy zastrzyk gotówki wynosi od 100 tys. zł do nawet miliona.

Przypominamy, że piątkowa kumulacja w Eurojackpot daje szansę na wygranie aż 100 mln zł. Sobotnie losowanie Lotto to z kolei okazja na zgarnięcie 18 mln zł, a w Lotto Plus czeka gwarantowany milion.