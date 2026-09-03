Pogoda w Kielcach: 4-6 września

Mieszkańcy Kielc w najbliższy weekend doświadczą sporej zmienności w pogodzie. Od piątku do niedzieli termometry pokażą coraz niższe wartości, a temperatura maksymalna spadnie o kilka stopni. Największa różnica będzie odczuwalna między początkiem a końcem weekendu. Na szczęście nie zabraknie też chwil z bardziej pogodnym niebem, choć chmury będą dominować w prognozie.

Ciepły, ale pochmurny początek weekendu

Piątek, 4 września, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Kielcach. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia może sięgnąć około 24 stopni Celsjusza, co stworzy warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc również będzie dość łagodna, z temperaturą minimalną na poziomie około 13°C. Niestety, słońce będzie się chować za gęstymi chmurami. Prognozowane jest duże zachmurzenie, a także przelotne opady deszczu. Towarzyszyć nam będzie umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością około 6 m/s.

Sobota z szansą na słońce

W sobotę, 5 września, pogoda w Kielcach ulegnie pewnej zmianie. Dzień będzie nieco chłodniejszy od piątku – termometry wskażą maksymalnie 21°C. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak najcieplejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 15 stopni. Kluczową informacją jest jednak prognozowane małe zachmurzenie, co daje dużą szansę na przejaśnienia i chwile ze słońcem. Mogą pojawić się niewielkie, symboliczne opady deszczu. Sobota będzie jednocześnie najbardziej wietrznym dniem, z porywami osiągającymi średnio 7 m/s.

Niedziela przyniesie ochłodzenie

Ostatni dzień weekendu, 6 września, przyniesie do Kielc zapowiadane ochłodzenie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do zaledwie 16 stopni Celsjusza, co będzie wyraźnie odczuwalne w porównaniu z piątkiem. Noce również staną się chłodniejsze, a temperatura minimalna wyniesie około 10°C. Mimo spadku temperatury, niedziela ma być dniem bezdeszczowym. Niestety, niebo znów zasnują gęste chmury, więc na słońce raczej nie ma co liczyć. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 5 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Kielcach?

Zmienna aura będzie wymagała dobrego planowania. Sobota, mimo że wietrzna, dzięki przejaśnieniom i braku większych opadów, wydaje się najlepszym dniem na dłuższy spacer czy wycieczkę rowerową po miejskich ścieżkach. Z kolei pochmurny, ale ciepły piątek można wykorzystać na aktywności, którym nie przeszkodzi ewentualny, przelotny deszcz. Chłodna i bezdeszczowa niedziela będzie natomiast sprzyjać krótszym wyjściom na świeże powietrze, o ile pamiętamy o cieplejszym ubraniu. Może to być też dobry moment na nadrobienie kulturalnych zaległości w zamkniętych obiektach.

Dane pogodowe: OpenWeather