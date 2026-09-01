Podpalacz znał każdy zakamarek fabryki dronów. Nowe ustalenia służb po pożarze w Skarżysku‑Kamiennej

Atak przygotowany w najmniejszych szczegółach

Reporterzy Radia Eska ustalili, że podpalacz najpierw sforsował furtkę, a następnie skierował się prosto do budynku, w którym przechowywano najważniejsze elementy elektroniczne dronów. To nie był przypadek – sprawca wiedział, gdzie uderzyć, by wyrządzić największe szkody.

Według ustaleń służb wybił szybę, wszedł do środka i wylał benzynę z butelki, którą podpalił. Miał przy sobie kilka koktajli Mołotowa, przygotowanych w identyczny sposób. Nie zdążył ich użyć – w zakładzie uruchomił się alarm, a z głośników rozległ się komunikat o intruzie. To spłoszyło napastnika.

Na miejscu pozostawił nie tylko butelki z benzyną, ale także elementy ubrania, które mogą pomóc w identyfikacji. Był jednak dobrze przygotowany – miał rękawiczki, by nie zostawiać odcisków palców.

Policja i ABW zabezpieczają ślady. Sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa

Śledztwo przejął małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej, co pokazuje wagę sprawy. Na miejscu pracowali policjanci oraz funkcjonariusze ABW, którzy zabezpieczali ślady i analizowali pogorzelisko.

Pożar został szybko opanowany, a teren został oddany policji. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy pomieszczenia magazynowe. Wstępnie wartość strat oszacowano na co najmniej 15 mln zł.

„Inspiracja obcych służb”. Minister stawia mocną tezę

Szef MSWiA w rozmowie z mediami stwierdził, że „ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby”. To najdalej idąca sugestia ze strony władz od początku sprawy.

W kontekście strategicznego znaczenia zakładu – który produkuje elementy systemów bezzałogowych wykorzystywanych przez Wojsko Polskie i armię ukraińską – takie podejrzenia nie są bagatelizowane.

Fabryka o kluczowym znaczeniu dla obronności

WB Electronics to największa prywatna firma zbrojeniowa w Polsce. Zakład w Skarżysku‑Kamiennej odpowiada za produkcję struktur kompozytowych do dronów – w tym systemów FlyEye i Gladius. To technologie wykorzystywane na froncie i w działaniach rozpoznawczych.

Atak na taki obiekt – jak podkreślają eksperci cytowani przez media – może mieć charakter sabotażu wymierzonego w polski przemysł obronny.

Śledczy analizują każdy trop. Sprawa nabiera międzynarodowego wymiaru

Połączenie precyzyjnej wiedzy sprawcy, przygotowanych koktajli Mołotowa, pozostawionych śladów oraz sugestii o możliwej inspiracji obcych służb sprawia, że śledztwo prowadzone jest w najszerszym możliwym zakresie.

Służby nie wykluczają żadnego scenariusza, a kolejne dni mogą przynieść przełomowe ustalenia.

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