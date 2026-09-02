Tragedia na DK 42. Czołowe zderzenie z ciężarówką, nie żyje 23-latek!

Dramatyczne sceny rozegrały się w środę, 2 września, w miejscowości Styków w powiecie starachowickim. Chwilę po godzinie 8:00 rano na drodze krajowej nr 42 doszło do potężnego zderzenia dwóch pojazdów. Informacje o zdarzeniu potwierdza policja.

- Po godzinie 8:00 doszło do zdarzenia drogowego na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Styków

- relacjonuje Radiu Eska Paweł Kusiak z KPP Starachowice.

Jak doszło do wypadku na DK42?

Na drodze zderzyły się czołowo samochód osobowy marki Audi oraz pojazd ciężarowy. Policja przedstawiła wstępne ustalenia dotyczące przebiegu tego tragicznego zdarzenia.

- W tym zdarzeniu brały udział dwa pojazdy. Pojazd ciężarowy i osobowy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazdem ciężarowym kierował 48-letni mężczyzna, który poruszał się w stronę Starachowic. Natomiast pojazdem osobowym marki Audi poruszał się 23-latek

- przekazuje policjant.

Jak informują funkcjonariusze, z nieznanych na ten moment powodów młody kierowca osobówki nagle zmienił tor jazdy.

- Z niewyjaśnionych przyczyn kierujący pojazdem osobowym zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z pojazdem ciężarowym

- dodaje Paweł Kusiak z KPP Starachowice.

Młody kierowca zginął na miejscu

Siła uderzenia była ogromna. Niestety, dla 23-letniego kierowcy audi zderzenie zakończyło się najtragiczniej. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować.

Droga zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy

Miejsce tragedii zostało natychmiast zabezpieczone przez służby. Droga Krajowa nr 42 w Stykowie jest całkowicie nieprzejezdna. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności procesowe, które mają na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności wypadku. Dla kierowców zorganizowano objazdy.

Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze kilka godzin.