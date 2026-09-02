Poszukiwania Witolda Płóciennika! To już 5 dni bez kontaktu z filmowcem. Policja pokazała wideo

Zaginął Witold Płóciennik. Filmowca szukają nawet żołnierze. Jest wideo z akcji!

Witold Płóciennik, ceniony operator filmowy, zaginął w okolicach Lubniewic. 56-latek po raz ostatni był widziany w sobotę 29 sierpnia w rejonie jeziora Lubiąż. Od tego czasu, a to już 5 dni, nie ma z nim kontaktu. 31 sierpnia rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza, w którą zaangażowane są różne służby, w tym wojsko, udział biorą też ochotnicy. Płóciennik w miniony weekend miał przebywać w Lubniewicach, a jego samochód odnaleziono w centrum miejscowości.

Jak wynika z ustaleń, mężczyzna miał udać się na obiad, a następnie wejść na ścieżkę prowadzącą wokół jeziora. W pewnym momencie wysłał znajomym zdjęcie z wyprawy. To był ostatni kontakt z operatorem, o którym wiadomo. Kiedy w poniedziałek Płóciennik nie pojawił się na planie filmowym w Gorzowie, rozpoczęto poszukiwania.

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Służby robią wszystko, by odnaleźć zaginionego. Teren jest sprawdzany z lądu, wody i powietrza. W działania zaangażowano policjantów, strażaków, ratowników WOPR, żołnierzy oraz ochotników. Wykorzystywane są drony z kamerami termowizyjnymi, sonary, quady, pies tropiący oraz policyjny śmigłowiec. Funkcjonariusze pionu kryminalnego ustalają również okoliczności zaginięcia. Policja opublikowała wideo z akcji (znajdziecie je w GALERII) i w sieci przekazuje nowe informacje.

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Poszukiwania trwają

Policja Sulęcin na swoim facebookowym profilu napisała:

Trwa kolejna doba poszukiwań 56-letniego Witolda Płóciennika, który zaginął w sobotę (29 sierpnia) w Lubniewicach. W działania zaangażowano ogromne siły i środki policyjne, które są wspierane przez wiele innych służb oraz mieszkańców. Ważną rolę odgrywa też specjalistyczny sprzęt oraz psy tropiące. Wszystko po to, aby odnaleźć zaginionego 56-latka. Zgodnie z informacjami przekazanymi w fotokomunikacie, 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę (29 sierpnia) w miejscowości Lubniewice nad jeziorem Lubiąż. Rysopis zaginionego: około 185 cm wzrostu, łysy, z siwą brodą, o krępej sylwetce. W chwili zaginięcia miał przy sobie plecak koloru ciemnozielonego i ubrany był w krótkie spodenki oraz długie, ciemne skarpetki we wzorki.

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Policja ponownie zaapelowała:

Policjanci proszą wszystkie osoby, które mogły widzieć zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie (telefon: 47 79 312 11 oraz 47 79 312 12) lub pod numerem alarmowym 112.

Płóciennik to nagradzany operator filmowy. Odpowiadał za zdjęcia do "Ołowianych dzieci" czy "Stulecia winnych", a ostatnio pracował nad nowym serialem Netfliksa.

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