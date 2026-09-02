Mandaryna i Michał Wiśniewski ogłaszają wspólny utwór! Piosenka "Będzie było" przed premierą wywołała lawinę komentarzy

Michał Wiśniewski i Mandaryna. Co za powrót!

Mało kto przypuszczał, że to się kiedykolwiek wydarzy, a jednak się wydarzyło! Michał Wiśniewski i Mandaryna potwierdzili powrót do siebie po dwudziestu latach. Legendarna para, która na początku XXI wieku niewątpliwie rządziła polską sceną muzyczną i telewizyjną, ponownie buduje swój związek, co przez wiele dni było tematem numer jeden w mediach.

Warto dodać, że artystka intensywnie trenuje teraz do nadchodzącej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". To jednak nie koniec niespodzianek z jej strony. Wraz z byłym mężem i jednocześnie obecnym życiowym partnerem zapowiedziała wydanie nowej, wspólnej kompozycji.

Duet ogłasza wspólny hit. Kiedy usłyszymy "Będzie było"?

Michał Wiśniewski i Mandaryna z niecierpliwością czekają na moment, gdy ich fani usłyszą w całości utwór "Będzie było". O zbliżającej się premierze poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując zdjęcie, które wywołało ogromne emocje w sieci. Wiele osób z utęsknieniem czeka na tę muzyczną podróż w przeszłość i zarazem przyszłość.

Pod opublikowanym zdjęciem, na którym para pozuje w kabriolecie z zieloną skórzaną tapicerką, zaroiło się od komentarzy. Jeden z internautów żartobliwie stwierdził, że wyglądają jak "starzy na wakacjach". Mandaryna z rozbawieniem odparła, że to świetne podsumowanie.

Premierę piosenki zaplanowano na czwartek, 3 września.

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Gwiazda szczerze o sytuacji: "wyskakujemy z lodówek"

W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" Mandaryna odniosła się do całego zamieszania wokół piosenki i ich powrotu do siebie. Wyznała, że choć wspólnie z Michałem przypuszczali, iż ich ponowny związek wzbudzi duże zainteresowanie, rzeczywistość okazała się o wiele bardziej intensywna. Z powodu tej medialnej wrzawy artyści postanowili podsumować wydarzenia ostatnich tygodni właśnie w utworze "Będzie było".

- Jest to taki nasz komentarz do tego, co się dzieje, że w pewnym momencie, a w zasadzie cały czas wyskakujemy ze wszystkich lodówek. Wiedzieliśmy, że będzie to news, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak. Jakby nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak będzie duży. [...] Mam nadzieję, że się spodoba, bo to jest dla nas bardzo przyjemna przygoda - powiedziała nam Mandaryna.

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