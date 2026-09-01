Mandaryna z Wiśniewskim wyskakują z lodówki. Szok, co wyznała nam artystka!

Mandaryna i Wiśniewski znów na językach. Ich powrót rozpętał burzę

Po latach od zakończenia małżeństwa Mandaryna i Michał Wiśniewski znów znaleźli się obok siebie. Tym razem połączyła ich nie tylko muzyka. Od paru tygodni w mediach krąży bowiem informacja, że artyści do siebie wrócili. Na dodatek nagrali wspólny singiel "Będzie było", którego premiera zaplanowana jest na 3 września 2026 roku.

Zobacz też: Mandaryna ćwiczy KROKI nawet w domu! Michał Wiśniewski wkroczył do akcji

Mandaryna zdradziła, co naprawdę dzieje się między nią a Wiśniewskim

Mandaryna nie ukrywa, że razem z Michałem Wiśniewskim zdawali sobie sprawę, iż ich wspólny projekt będzie głośny. W końcu ich historia od lat budzi emocje, a każde wspólne zdjęcie czy występ natychmiast przyciąga uwagę. Tym razem jednak skala zamieszania ich zaskoczyła. Wokalistka doskonale widzi, co dzieje się wokół niej i byłego męża. Jak sama żartuje, w pewnym momencie ich twarze zaczęły pojawiać się dosłownie wszędzie.

Zobacz też: Mandaryna zatańczy przed Julią Wieniawą. Padły mocne słowa o jurorce!

Jest to taki nasz komentarz do tego, co się dzieje, że w pewnym momencie, a w zasadzie cały czas wyskakujemy ze wszystkich lodówek. Wiedzieliśmy, że będzie to news, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak. Jakby nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak będzie duży. [...] Mam nadzieję, że się spodoba, bo to jest dla nas bardzo przyjemna przygoda - powiedziała nam Mandaryna.

To właśnie medialne zainteresowanie stało się jednym z punktów odniesienia przy ich nowej piosence. "Będzie było" ma być swoistym komentarzem do sytuacji, w której byli małżonkowie nagle ponownie stali się jednym z najgorętszych tematów polskiego show-biznesu.

Wokół ich powrotu szybko zaczęły pojawiać się również kolejne pytania. Czy wspólny singiel będzie jednorazową przygodą, czy może początkiem większej współpracy? A może Mandaryna i Wiśniewski zdecydują się wykorzystać ogromne zainteresowanie i stworzą coś jeszcze? Na razie artystka nie zdradza wszystkich szczegółów. Wiadomo jednak, że duet prowadzi rozmowy z firmami. To może oznaczać, że ich medialny powrót zainteresował nie tylko fanów, ale również marki, które dostrzegły potencjał w ponownym połączeniu dwóch bardzo rozpoznawalnych nazwisk. Pojawił się również temat wspólnego merchu. Czy Mandaryna i Michał Wiśniewski zdecydują się stworzyć produkty związane z ich wielkim powrotem? Wokalistka pozostawia tę kwestię otwartą.

Rozmawiamy z różnymi [firmami - red.], o różnych tematach [...] Nie wiem tego, to zobaczymy, zobaczymy, nie mam pojęcia - mówi Mandaryna.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Mandaryna reaguje na żarty z powrotu do Michała Wiśniewskiego. Wymowna reakcja gwiazdy

Zobacz naszą galerię: Tego nie pokazują w telewizji! Mandaryna zdradziła prawdę o treningach

26

39

Sonda Czy Mandaryna i Michał Wiśniewski do siebie pasują? Tak, super, że się zeszli Nie, dziwna sprawa