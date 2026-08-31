Mandaryna zatańczy przed Julią Wieniawą. Padły mocne słowa o jurorce!

Mandaryna już wie, że łatwo nie będzie. Wszystko przez Julię Wieniawę

Udział w "Tańcu z Gwiazdami" dla Mandaryny oznacza powrót do świata, który zna od podszewki. Tym razem jednak nie pojawi się na parkiecie jako tancerka czy gwiazda muzycznej sceny, ale jako uczestniczka walcząca o jak najwyższe noty. Każdy występ będzie oceniany przez jury, a wśród jurorów znajdzie się Julia Wieniawa.

Wieniawa sama brała udział w tanecznym show, dlatego doskonale wie, jak ogromnym wyzwaniem są treningi, presja czasu i występy przed kamerami. Mandaryna nie ukrywa, że jest bardzo ciekawa jej ocen. Jednocześnie nie zamierza z góry zakładać, że młoda jurorka będzie dla niej pobłażliwa.

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Mandaryna o ocenach Wieniawy. Szokująca reakcja gwiazdy

Mandaryna w rozmowie z "Super Expressem" podkreśliła, że jej zdaniem każdy z jurorów ma odpowiednie kompetencje, by oceniać uczestników programu. Nie ma więc powodów, by kwestionować obecność Julii Wieniawy za stołem jurorskim.

Myślę, że każda osoba, która jest w tym programie jest odpowiednią osobą [...] Julka też była w tym programie, więc dokładnie wie, z czym się mierzymy, poza tym to jest piekielnie zdolna, młoda, pracowita osoba! No oprócz niej jest jeszcze wiadomo, trójka innych jurorów - mówi nam Mandaryna.

Artystka zwróciła również uwagę na doświadczenie Wieniawy. Jej zdaniem młoda jurorka jest niezwykle zdolna, pracowita i doskonale wie, z czym mierzą się uczestnicy "Tańca z Gwiazdami". To może oznaczać, że Mandaryna będzie musiała naprawdę się postarać, aby zachwycić ją na parkiecie. Gwiazda podchodzi jednak do całej sytuacji z humorem. Zapytana o to, jak wyobraża sobie moment, w którym usłyszy ocenę jurorów, zażartowała.

Może zatańczę i ucieknę. Żartuję, jestem bardzo, bardzo też ciekawa, jak to będzie wyglądało - wyznała "Super Expressowi".

Trudno się dziwić jej ciekawości. W końcu Mandaryna doskonale wie, jak działa scena i jak wielkie emocje potrafi wywołać występ przed publicznością. Tym razem jednak będzie musiała dodatkowo zmierzyć się z oceną ekspertów.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że partnerem tanecznym Mandaryny został Krystian Rzymkiewicz. To właśnie z nim wcześniej na parkiecie występowała Julia Wieniawa. Czy może to oznaczać, że Mandaryna liczy na taryfę ulgową ze strony jurorki? Nic z tych rzeczy.

Myślę, że go nie oszczędzi. Zresztą Julia jest bardzo profesjonalną osobą i ona sobie świetnie radziła już też w innych programach. Natomiast myślę, że to kompletnie nie ma znaczenia, wiem to. No i będziemy z Krystianem musieli naprawdę ostro działać - powiedziała nam Mandaryna.

Rozmawiała Julita Buczek

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