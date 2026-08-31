Daniel Martyniuk wrzucił niepokojące nagranie. Dochodzi do kłótni między nim a Faustyną?

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-31 8:00

Daniel Martyniuk to kontrowersyjna postać w polskim show-biznesie. Syn gwiazdy disco polo, Zenka Martyniuka znany jest głównie ze swoich internetowych akcji takich jak awantury, wyzwiska czy doprowadzenie do międzylądowania samolotu. Postanowił teraz pokazać jedno nagrań, na którym kłóci się z żoną Faustyną. Dochodzi między nimi do sprzeczki?

Daniel Martyniuk "szaleje" w sieci 

Daniel Martyniuk wielokrotnie ściągał na siebie uwagę mediów za sprawą wywoływanych skandali, wulgarnych wypowiedzi i agresywnego zachowania. Jednym z głównych źródeł kontrowersji wokół niego były regularne, publiczne ataki na własnych rodziców, Zenona i Danutę, publikowane w mediach społecznościowych. W swoich nagraniach nie szczędził ojcu ostrych słów - zarzucał mu niszczenie mienia, nazywał go „zdrajcą”, kierował pod jego adresem groźby, a nawet wyzywał na pojedynek bokserski.

Głośnym echem odbiła się również awantura, którą pod wpływem alkoholu wywołał na pokładzie samolotu lecącego z Malagi do Warszawy. Jego skandaliczne zachowanie zmusiło załogę do awaryjnego lądowania w Nicei, gdzie interweniowała policja, a sam sprawca został zatrzymany. Na tym jednak lista jego wybryków się nie kończy. W internecie zamieszczał wulgarne wpisy uderzające w jego żonę Faustynę, szantażując ją ujawnieniem intymnych zdjęć, niedawno również zarzucił "starcie z SOKiem" podczas jednej z podróży

Miał pojawić się na planie "Nasi w mundurach", jednak nieoczekiwanie nie dotarł do show TTV - kilka dni później miała go dowieźć matka, Danuta Martyniuk. 

Daniel Martyniuk urządził awanturę w samolocie

Daniel Martyniuk kłóci się z Faustyną

Daniel Martyniuk rozpoczął weekend od obrażania Skolima - nie jest znany powód tego ataku w kierunku Króla Latino. Nikt się jednak nie spodziewał, że kolejnego dnia wyciągnie ponownie zdjęcia nagiej Faustyny, a potem wrzuci z nią nagrania. Trudno stwierdzić, czy są one nagrywane teraz czy być może to filmiki z przeszłości. 

Na filmiku widać sprzeczkę małżonków. Mężczyzna nagrywał żonę bez jej wyraźnej zgody. Wywiązała się między nimi sprzeczka. 

- Nazywasz dziewczyny, których nigdy nie widziałaś dz**mi - powiedział Daniel 

- A ty kogo bronisz? [...] Bronisz je, trzęsiesz się, nagrywasz. O co ci chodzi człowieku? [...] Ty mnie chodzisz, nagrywasz, trzesięsiesz się człowieku. Bronisz te dziewczyny. O co tobie chodzi - pytała Faustna 

- Poznam je [...] Nawet tam się ku** nie zbliżysz - podsumował Daniel. 

Dziewczyna regularnie prosiła go, aby przestał nagrywać i było widać na nagraniu, jak Faustyna atakuje kamerkę Daniela Martyniuka. 

- Do tego agresywna. Odebrać jej dziecko - grzmiał Daniel.

Jednocześnie mężczyzna "obiecał" na Instagramie, że już niedługo "uwolni się od wszystkich" i będzie "sam". 

Faustyna Martyniuk i Daniel Martyniuk w czapce z daszkiem. O awanturze małżeństwa przeczytasz na SE.
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DANIEL MARTYNIUK