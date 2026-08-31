Daniel Martyniuk wrzucił niepokojące nagranie. Dochodzi do kłótni między nim a Faustyną?

Daniel Martyniuk "szaleje" w sieci

Daniel Martyniuk wielokrotnie ściągał na siebie uwagę mediów za sprawą wywoływanych skandali, wulgarnych wypowiedzi i agresywnego zachowania. Jednym z głównych źródeł kontrowersji wokół niego były regularne, publiczne ataki na własnych rodziców, Zenona i Danutę, publikowane w mediach społecznościowych. W swoich nagraniach nie szczędził ojcu ostrych słów - zarzucał mu niszczenie mienia, nazywał go „zdrajcą”, kierował pod jego adresem groźby, a nawet wyzywał na pojedynek bokserski.

Głośnym echem odbiła się również awantura, którą pod wpływem alkoholu wywołał na pokładzie samolotu lecącego z Malagi do Warszawy. Jego skandaliczne zachowanie zmusiło załogę do awaryjnego lądowania w Nicei, gdzie interweniowała policja, a sam sprawca został zatrzymany. Na tym jednak lista jego wybryków się nie kończy. W internecie zamieszczał wulgarne wpisy uderzające w jego żonę Faustynę, szantażując ją ujawnieniem intymnych zdjęć, niedawno również zarzucił "starcie z SOKiem" podczas jednej z podróży.

Miał pojawić się na planie "Nasi w mundurach", jednak nieoczekiwanie nie dotarł do show TTV - kilka dni później miała go dowieźć matka, Danuta Martyniuk.

Daniel Martyniuk urządził awanturę w samolocie

Daniel Martyniuk kłóci się z Faustyną

Daniel Martyniuk rozpoczął weekend od obrażania Skolima - nie jest znany powód tego ataku w kierunku Króla Latino. Nikt się jednak nie spodziewał, że kolejnego dnia wyciągnie ponownie zdjęcia nagiej Faustyny, a potem wrzuci z nią nagrania. Trudno stwierdzić, czy są one nagrywane teraz czy być może to filmiki z przeszłości.

Na filmiku widać sprzeczkę małżonków. Mężczyzna nagrywał żonę bez jej wyraźnej zgody. Wywiązała się między nimi sprzeczka.

- Nazywasz dziewczyny, których nigdy nie widziałaś dz**mi - powiedział Daniel - A ty kogo bronisz? [...] Bronisz je, trzęsiesz się, nagrywasz. O co ci chodzi człowieku? [...] Ty mnie chodzisz, nagrywasz, trzesięsiesz się człowieku. Bronisz te dziewczyny. O co tobie chodzi - pytała Faustna - Poznam je [...] Nawet tam się ku** nie zbliżysz - podsumował Daniel.

Dziewczyna regularnie prosiła go, aby przestał nagrywać i było widać na nagraniu, jak Faustyna atakuje kamerkę Daniela Martyniuka.

- Do tego agresywna. Odebrać jej dziecko - grzmiał Daniel.

Jednocześnie mężczyzna "obiecał" na Instagramie, że już niedługo "uwolni się od wszystkich" i będzie "sam".

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