Edyta Herbuś w objęciach Piotra Bukowieckiego na plaży w Sopocie. Nie byli sami!

Wspólne popołudnie na plaży w Sopocie

Sopot ostatnio wypełnił się gwiazdami. Nie bez powodu, ponieważ odbywała się tam prezentacja jesiennej ramówki stacji TVN. Jedną z głównych propozycji na nadchodzący sezon jest reality show "Azja Express". Wśród duetów biorących udział w wyprawie znaleźli się Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki. W gronie uczestników jest też aktor Mateusz Banasiuk, który - jak widać na zdjęciach zamieszczonych w galerii - świetnie dogaduje się ze wspomnianą wcześniej parą. Znajomi wykorzystali wydarzenie w Sopocie, aby udać się na plażę. Edyta rozmawiała z kolegą z programu. Razem się opalali i pili lemoniadę. Później w trójkę poszli do wody, która chyba nie była dobrze nagrzana, ale wystarczająco przyjemna, aby chwilę się popluskać.

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Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki o "Azja Express". "Wszyscy pukali się w głowę, że jedziemy razem"

Romantyczne chwile Herbuś i Borowieckiego

Edyta Herbuś i Piotr Borowiecki na chwilę zostawili Mateusza Banasiuka, by skupić się tylko na sobie. Plażowicze mieli okazję obserwować ich romantyczne chwile. Para przytulała się, uśmiechała do siebie i nie szczędziła sobie czułości. Po wyjściu z wody spacerowali po plaży, trzymając się za ręce. Są razem już 8 lat, a jak widać uczucie wciąż jest między nimi bardzo silne.

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"Azja Express 2026" - uczestnicy

Kto weźmie udział w nowej edycji "Azja Express"? Kto wszystkie pary, które jesienią zobaczymy w reality show TVN: