No to sobie pojeździli! Andrzej Seweryn w karocy jak hrabia! I wystrojeni: Krakowska, Korcz, Bohosiewicz, Dowbor

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-08-30 18:42

W sobotę, 29 sierpnia 2026 roku, w Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu zaroiło się od gwiazd. Rozpoczęły się XXVIII Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, które przyciągnęły artystów i miłośników koni. Było sportowo, widowiskowo, ale też bardzo stylowo. Szczególną uwagę zwracał Andrzej Seweryn, który w pewnym momencie pojawił się w karocy. Aktor prezentował się w niej niczym prawdziwy arystokrata. Zobacz TO wszystko we naszej ogromnej galerii zdjęć!

Art Cup od lat łączy świat filmu, teatru i estrady z jeździectwem. Uczestnicy rywalizowali w czterech konkurencjach: ujeżdżeniu, skokach przez przeszkody, powożeniu oraz westernie. Tegoroczna impreza odbyła się w wyjątkowej scenerii Stada Ogierów Książ, znanego z hodowli koni rasy śląskiej.

Gwiazdy wystroiły się jak na planie "Lalki"!

Na miejscu pojawiła się liczna reprezentacja polskiego show-biznesu. Wśród gości i uczestników znaleźli aktorzy, prezenterzy, dziennikarze i inne ważne postaci, znane m.in. z telewizji.

Wśród nich pojawili się : m.in. Andrzej Seweryn, Katarzyna Kubacka-Seweryn, Anna Korcz, Artur Pontek i Beata Sadowska-Pontek, Marek Siudym, Marek Włodarczyk, Krzysztof Wakuliński, Monika Jarosińska, Marek Torzewski z żoną, Dawid Czupryński, Henryk Sawka, Szymon Kukla, Sonia Bohosiewicz, Mariusz Krzemiński, Jacek Rozenek i Maria Samuel-Rozenek oraz Dariusz Kordek.

Emilia Krakowska jak zawsze zachwyciła!

Nie sposób było przeoczyć Emilii Krakowskiej. Aktorka od samego początku związana jest z Art Cup, a jej charakterystyczne stylizacje i efektowne kapelusze stały się wręcz częścią tradycji tej imprezy. Także tym razem postawiła na wyrazisty, przyciągający wzrok strój.

Podczas wydarzenia publiczność mogła oglądać nie tylko zmagania gwiazd. Organizatorzy przygotowali również liczne pokazy i atrakcje. W programie znalazły się m.in. Western Riding Jerzego Pokoja, prezentacja koni fryzyjskich, pokazy kaskaderskie oraz rekonstrukcje ułańskie. Zaplanowano także spotkania z gwiazdami, w tym z Dariuszem Kordkiem i Moniką Jarosińską.

Andrzej Seweryn świętował wyjątkowy jubileusz

Jednym z najważniejszych punktów tegorocznego Art Cup był benefis Andrzeja Seweryna. Wybitny aktor i reżyser, a także dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, został uhonorowany podczas wydarzenia za swoją imponującą karierę.

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Seweryn przez dekady stworzył dziesiątki niezapomnianych ról filmowych, teatralnych i serialowych. W jego dorobku znalazły się m.in. "Ziemia obiecana", "Rodzina Połanieckich", "Człowiek z żelaza", "Prymas. Trzy lata z tysiąca", "Różyczka", "Rojst", "Królowa" i "Król".

Artysta ma również na swoim koncie ważne odznaczenia. W 1999 roku otrzymał francuski Order Narodowy Zasługi za zasługi dla kultury francuskiej. Dziewięć lat później został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Tym razem świętował jednak przede wszystkim w wyjątkowym gronie i w niezwykłej, jeździeckiej scenerii.

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Andrzej Seweryn w karocy na Mistrzostwach Gwiazd Art Cup. O szczegółach tego wydarzenia przeczytasz na SE.
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"Głodowe" emerytury polskich gwiazd. Andrzej Seweryn komentuje
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ANNA KORCZ
DARIUSZ KORDEK
MAREK SIUDYM
EMILIA KRAKOWSKA
ANDRZEJ SEWERYN
KATARZYNA DOWBOR
SONIA BOHOSIEWICZ
DAWID OGRODNIK