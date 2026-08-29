Skolim przemówił do młodzieży w Juracie. "Nie dopuśćmy do takiej sytuacji"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-08-29 22:14

Skolim wystąpił dla młodzieży zgromadzonej w Rezydencji Prezydenta RP w Juracie. Wokalista przyjechał tam ze swoją muzyką, ale jego udział w wydarzeniu "Przyszłość.pl" nie ograniczył się do koncertu. W pewnym momencie stanął przed uczestnikami i wygłosił pełne energii przemówienie. Mówił o pasji, wzajemnym wsparciu i talentach, które - jego zdaniem - warto rozwijać tu, w Polsce.

Skolim śpiewa do mikrofonu na scenie w Juracie. O szczegółach jego występu i przemówienia przeczytasz na SE.
Autor: Telewizja Polska, Tvp, Lato Z Radiem I Telewizją Polską, Sierpień 2026, Wakacyjna Trasa "lato Z Radiem I Telewizją Polską": Lublin/ AKPA

W ostatni weekend sierpnia 2026 Rezydencja Prezydenta RP, Karola Nawrockiego w Juracie stała się miejscem spotkania młodych ludzi z całej Polski. W ramach wydarzenia "Przyszłość.pl" zgromadziło się blisko 800 osób, które dostały się tam z otwartej rekrutacji. 

Skolim dał koncert, a potem zwrócił się do młodych

Wśród zaproszonych wykonawców znalazł się Skolim, który swoim występem brawurowo porwał publiczność. Zgromadzeni pod sceną śpiewali razem z nim! Ale na tym wokalista nie skończył i pojawił się w zupełnie nowej roli.  

Skolim powiedział coś w rodzaju mowy motywacyjnej do młodzieży. Padły słowa o talentach i o tym, jak ważne jest wzajemne dodawanie sobie odwagi.

"Całe serce temu oddaję"

Cieszę się, że jestem z Wami. Całe serce temu oddaję. Uwielbiam. To jest moja największa pasja. A my, jako Polacy, jesteśmy cudownymi ludźmi. Niech nigdy nikt z was sobie nie da wybić z głowy tego, że jesteście niezwykłymi, cudownymi ludźmi, że niezwykły potencjał w nas drzemie. I zanim ktoś z państwa pomyśli o wyjeździe za granicę, wspierajmy się tu już na poziomie szkoły podstawowej, na poziomie liceum – powiedział Skolim.

Zdaniem Skolima każda pasja zasługuje na wsparcie.

"Poklepujcie go po ramionach"

Wspierajmy się, dopingujmy się. Nawet jeśli ktoś ma pasję, szydełkowanie czy kręcenie filmów. Poklepujcie go po ramionach, niech ten człowiek idzie jak najdalej. Nie dopuśćmy do takiej sytuacji, że wyjedzie za granicę. A potem się zastanawiam, gdzie są nasze polskie patenty, talenty i cudowni ludzie. Bo my jesteśmy narodem, który pamięta największe zwycięstwa. Dużo osób wspomina to od morza do morza, ale to wszystko w naszych sercach jest.

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SKOLIM ZAGRA U PREZYDENTA NAWROCKIEGO!
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KAROL NAWROCKI
Skolim