Skolim przemówił do młodzieży w Juracie. "Nie dopuśćmy do takiej sytuacji"

W ostatni weekend sierpnia 2026 Rezydencja Prezydenta RP, Karola Nawrockiego w Juracie stała się miejscem spotkania młodych ludzi z całej Polski. W ramach wydarzenia "Przyszłość.pl" zgromadziło się blisko 800 osób, które dostały się tam z otwartej rekrutacji.

Skolim dał koncert, a potem zwrócił się do młodych

Wśród zaproszonych wykonawców znalazł się Skolim, który swoim występem brawurowo porwał publiczność. Zgromadzeni pod sceną śpiewali razem z nim! Ale na tym wokalista nie skończył i pojawił się w zupełnie nowej roli.

Skolim powiedział coś w rodzaju mowy motywacyjnej do młodzieży. Padły słowa o talentach i o tym, jak ważne jest wzajemne dodawanie sobie odwagi.

"Całe serce temu oddaję"

Cieszę się, że jestem z Wami. Całe serce temu oddaję. Uwielbiam. To jest moja największa pasja. A my, jako Polacy, jesteśmy cudownymi ludźmi. Niech nigdy nikt z was sobie nie da wybić z głowy tego, że jesteście niezwykłymi, cudownymi ludźmi, że niezwykły potencjał w nas drzemie. I zanim ktoś z państwa pomyśli o wyjeździe za granicę, wspierajmy się tu już na poziomie szkoły podstawowej, na poziomie liceum – powiedział Skolim.

Zdaniem Skolima każda pasja zasługuje na wsparcie.

"Poklepujcie go po ramionach"

Wspierajmy się, dopingujmy się. Nawet jeśli ktoś ma pasję, szydełkowanie czy kręcenie filmów. Poklepujcie go po ramionach, niech ten człowiek idzie jak najdalej. Nie dopuśćmy do takiej sytuacji, że wyjedzie za granicę. A potem się zastanawiam, gdzie są nasze polskie patenty, talenty i cudowni ludzie. Bo my jesteśmy narodem, który pamięta największe zwycięstwa. Dużo osób wspomina to od morza do morza, ale to wszystko w naszych sercach jest.

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My jako Polacy jesteśmy cudownymi ludźmi. Niech nikt z Was nigdy nie da sobie wybić z głowy, że jesteście niezwykli! 🩷 pic.twitter.com/hVUGs9tXy7— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 29, 2026

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SKOLIM ZAGRA U PREZYDENTA NAWROCKIEGO!