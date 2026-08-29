Niesamowite show Mandaryny w Wołominie! Tłumy szalały pod sceną, a miłość w tle

W sobotę, 29 sierpnia 2026 r., na Osiedlu Niepodległości odbyło się wydarzenie pełne atrakcji. Jednak to koncert Mandaryny stanowił główny punkt programu, wyczekiwany z niecierpliwością przez zgromadzonych mieszkańców.

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Tłum fanów Mandaryny na koncercie w Wołominie

Punktualnie o godzinie 17.00 artystka stanęła na scenie, a atmosfera błyskawicznie stała się gorąca. Występ gwiazdy przyciągnął rzesze słuchaczy, stając się najważniejszym momentem imprezy.

Mandaryna zaprezentowała dynamiczne i pełne tanecznej energii show. Zgromadzona publiczność udowodniła, że doskonale zna repertuar piosenkarki, śpiewając razem z nią największe hity.

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Mandaryna zachwyciła sylwetką i energią na scenie

Marta Wiśniewska promieniała na scenie, prezentując się znakomicie. Wystąpiła w czarnym, skórzanym stroju, który podkreślał jej figurę i świetne umiejętności taneczne, o których zresztą widzowie będą mogli się wkrótce przekonać w jesiennej odsłonie programu "Taniec z Gwiazdami".

Wydaje się, że odnowienie relacji z Michałem Wiśniewskim w lipcu 2026 r. bardzo pozytywnie wpłynęło na artystkę. Chociaż w Wołominie pojawiła się sama, cała uwaga publiczności skupiła się na jej udanym występie.

Zabawa taneczna z Mandaryną

Koncert stanowił doskonałe otwarcie dla dalszej zabawy w Wołominie. Po show Mandaryny rozpoczęła się impreza taneczna, co sprawiło, że koniec wakacji upłynął w radosnej atmosferze.

Trzecia edycja pikniku, który po latach znów zawitał na Osiedle Niepodległości, przyciągnęła rekordową liczbę uczestników, a koncert z pewnością zapadnie w pamięć wielu z nich.

Koncert Mandaryny pełen miłości

Na pikniku nie brakowało również innych rozrywek: od lokalnych zespołów po strefy dla dzieci i wyprzedaż garażową. Mimo to Mandaryna bezapelacyjnie skradła serca publiczności.

Choć impreza oficjalnie żegnała lato, w powietrzu wyraźnie dało się wyczuć nową energię, która może świadczyć o czymś więcej.

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