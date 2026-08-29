Karol z "Rolnik szuka żony" 13. Ma nietypowy zawód i wielkie serce. Czy dostanie szansę?

Rolnik, strażak i muzyk. Kim jest Karol z najnowszej edycji programu?

Karol to bez wątpienia jedna z najbarwniejszych postaci 13. edycji hitowego formatu. 27-latek pochodzi z powiatu włocławskiego w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie na co dzień z wielką pasją prowadzi własne gospodarstwo. Młody rolnik zajmuje się hodowlą bydła opasowego oraz uprawą zbóż, buraków cukrowych i roślin motylkowych, a dodatkowo czynnie pomaga tacie przy trzodzie chlewnej. Choć praca na wsi to jego codzienność, potrafi wygospodarować czas na realizację innych, dość zaskakujących zainteresowań.

Widzowie z pewnością będą pod wrażeniem jego wszechstronności. Karol to nie tylko pracowity gospodarz, ale również oddany druh Ochotniczej Straży Pożarnej. Jakby tego było mało, od 15 lat z powodzeniem realizuje się artystycznie, grając na trąbce. To rzadkie połączenie wrażliwego artysty z silnym i odważnym mężczyzną ratującym ludzkie życie sprawia, że uczestnik wzbudził gigantyczne zainteresowanie internautów już na etapie telewizyjnych wizytówek.

Bolesne rozstanie przed ołtarzem i nadzieja na prawdziwe uczucie

W życiu prywatnym Karola nie brakowało bardzo trudnych i skrajnie emocjonalnych momentów. Uczestnik ma za sobą jeden poważny, trwający aż pięć lat związek. Niestety, historia ta nie zakończyła się happy endem – para rozstała się na zaledwie trzy miesiące przed długo planowanym ślubem. Od tamtych dramatycznych wydarzeń minęły już trzy lata, a młody rolnik otwarcie deklaruje, że zdołał całkowicie przepracować stratę. Dziś jest w pełni gotowy, by ponownie otworzyć serce i zbudować relację opartą na szczerości, wzajemnym wsparciu oraz zaufaniu.

Czego dokładnie 27-latek szuka w programie? Przede wszystkim autentycznej miłości na dobre i na złe. Mężczyzna ma pełną świadomość, że o partnerkę trzeba dbać każdego dnia i romantycznie zabiegać o jej względy. Co niezwykle istotne dla potencjalnych kandydatek, Karol wcale nie oczekuje, że jego przyszła żona będzie z nim ciężko pracowała na roli. Pragnie wspierać ją w rozwijaniu własnej kariery zawodowej. Jedynym twardym warunkiem do stworzenia udanego związku jest to, aby wybranka zechciała na stałe zamieszkać z nim w jego gospodarstwie.

Gotowy na założenie rodziny i poważne deklaracje

Mimo stosunkowo młodego wieku, Karol doskonale wie, w jakim kierunku chce podążać w życiu. Założenie rodziny i budowanie ciepłego domu jest dla niego absolutnym priorytetem. Jak zaznaczył w swojej telewizyjnej wizytówce, idealna partnerka może być od niego maksymalnie o pięć lat młodsza lub do pięciu lat starsza. W relacji stawia na konstruktywne rozmowy, wspólne spędzanie wolnego czasu i pełne partnerstwo w każdej dziedzinie życia.

Dla wielu kobiet postawa rolnika z Kujaw to prawdziwy powiew świeżości. Wymagając od przyszłej żony tak niewiele w kwestiach związanych z rolnictwem, a stawiając mocny nacisk na uczucie, lojalność i chęć bycia razem, 27-latek udowadnia, że prawdziwe wartości są dla niego absolutnie najważniejsze. Fani programu już teraz spekulują, że to właśnie jego skrzynka pocztowa pękała w szwach od ilości nadesłanych listów.

Gdzie i kiedy oglądać program "Rolnik szuka żony" 13 z udziałem Karola?

Format, który od dekady z sukcesami łączy samotne serca i udowadnia, że prawdziwa miłość rodzi się z dala od miejskiego zgiełku, powraca z niezwykle obiecującą odsłoną. To właśnie przed kamerami dowiemy się, czy listy wysłane do 27-latka odmienią jego los, a ta jedyna, wymarzona kandydatka na stałe zagości w kujawsko-pomorskim gospodarstwie. W tej pełnej skrajnych emocji drodze po szczęście, uczestnikom i ich gościom tradycyjnie będzie towarzyszyć niezastąpiona Marta Manowska.

Nowy, 13. sezon programu "Rolnik szuka żony" ze wspaniałym udziałem Karola wystartuje oficjalnie w niedzielę, 6 września. Emocjonujące perypetie bohaterów i ich walkę o miłość widzowie będą mogli śledzić na antenie TVP1 w każdą niedzielę punktualnie o godzinie 21:25. Dodatkowo, wszystkie odcinki będą udostępniane online w serwisie streamingowym TVP VOD.

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Marta Manowska o "Rolnik szuka żony"