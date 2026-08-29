Justyna z "Rolnik szuka żony" 13. Co wiemy o uczestniczce nowej edycji show TVP?

Najmłodsza rolniczka w historii show. Ziemia to jej żywioł

Choć Justyna jest najmłodszą rolniczką, która kiedykolwiek szukała miłości w programie "Rolnik szuka żony", jej doświadczenie na gospodarstwie mogłoby zawstydzić niejednego starszego kolegę po fachu. 21-latka z Podkarpacia od dziecka była związana z życiem na wsi, a z czasem jej rolnicza pasja przerodziła się w sposób na życie. Dziś posiada własną ziemię, na której samodzielnie zajmuje się hodowlą trzody chlewnej, a do tego na co dzień aktywnie pomaga rodzicom w prowadzeniu ich własnego gospodarstwa.

Praca fizyczna nie stanowi dla niej najmniejszego problemu. Justyna bierze czynny udział w żniwach, doskonale radzi sobie z obsługą potężnych maszyn rolniczych i bez wahania wsiada za kierownicę traktora czy kombajnu. Sama podkreśla, że bycie szefową na gospodarstwie wymagało od niej szybkiego dorośnięcia, co ukształtowało jej silny, zdecydowany charakter i sprawiło, że twardo stąpa po ziemi.

Elektrotechnika, wizaż i odpieranie zarzutów internautów

Życie Justyny to jednak nie tylko rolnictwo. Młoda rolniczka z powodzeniem łamie wszelkie stereotypy, łącząc pracę fizyczną ze studiami na kierunku elektrotechnika. Kiedy po ciężkim dniu zsiada z traktora, oddaje się swojej drugiej, niezwykle kobiecej pasji – sztuce makijażu. Zamiłowanie do wizażu pozwala jej na chwilę relaksu i dbanie o detale. Sama określa siebie mianem "mieszanki burzy i spokoju", a jej największym wsparciem w codziennym życiu jest siostra Ewa, z którą łączy ją wyjątkowo bliska i serdeczna więź.

Udział zaledwie 21-letniej dziewczyny w programie randkowym wzbudził w sieci sporo emocji. Część internautów po emisji wizytówek zarzucała jej, że przyszła do telewizji jedynie po zasięgi i karierę influencerki. Justyna szybko ucięła te spekulacje, deklarując otwarcie, że mimo młodego wieku czuje się w pełni dojrzała i gotowa na założenie rodziny. Przelotne romanse i telewizyjna sława kompletnie jej nie interesują.

Wysoki, niepalący brunet. Kogo szuka Justyna?

Młoda rolniczka ma bardzo sprecyzowane oczekiwania wobec mężczyzny, z którym chciałaby spędzić resztę życia. Idealny kandydat na jej partnera powinien mieścić się w przedziale wiekowym od 19 do 30 lat. Szuka kogoś ambitnego, zaradnego i pewnego siebie, kto jednocześnie potrafi okazać partnerce czułość i oparcie. Wizualnie Justyna najchętniej widziałaby u swego boku wysokiego, ciemnookiego bruneta. Co istotne – kategorycznie odrzuca mężczyzn palących papierosy.

W relacji z drugim człowiekiem uczestniczka ponad wszystko ceni szczerość, wzajemny szacunek oraz stuprocentowe zaangażowanie. Chce u swego boku silnego mężczyzny, z którym będzie mogła dzielić zarówno trudy rolniczej codzienności, jak i budować stabilną, szczęśliwą przyszłość opartą na zdrowych fundamentach.

Gdzie i kiedy oglądać 13. edycję programu "Rolnik szuka żony"?

Program "Rolnik szuka żony" od lat pozostaje jednym z największych hitów telewizyjnych w Polsce, a widzowie z zapartym tchem śledzą, jak na polskiej wsi rodzą się prawdziwe uczucia. W najnowszym sezonie u boku niezastąpionej Marty Manowskiej zobaczymy pięcioro uczestników, w tym Justynę. Rolnicy, po przeczytaniu setek listów od kandydatów, zaproszą wybranych gości na swoje gospodarstwa, by tam – pod czujnym okiem kamer – dać szansę wielkiej miłości.

Premierowy odcinek z udziałem nowej obsady zostanie wyemitowany już 6 września. Zmagania bohaterów będzie można śledzić regularnie na antenie TVP1, w każdą niedzielę o godzinie 21:25. Fani formatu, którzy wolą seanse w sieci, mogą również oglądać wszystkie odcinki online za pośrednictwem platformy TVP VOD.

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Co słychać u Kasi i Dawida z 3. edycji "Rolnik szuka żony"?