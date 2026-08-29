Maja Kapłon z "The Voice of Poland" przeszła wiele operacji kręgosłupa. Dziś zachwyca wyglądem

Walka Mai Kapłon o zdrowie i życie

Utalentowana wokalistka Maja Kapłon zamiast rozwijać swoją pasję do muzyki, stanęła przed najtrudniejszym życiowym wyzwaniem. Uczestniczka telewizyjnego formatu zmagała się od urodzenia z potężną skoliozą, a jej przypadek lekarze określali jako jeden z najbardziej dramatycznych w skali globalnej. Artystka zorganizowała zbiórkę funduszy wśród swoich sympatyków, aby pokryć koszty serii skomplikowanych zagranicznych zabiegów. Jej niezwykły upór, pomoc darczyńców oraz kunszt medyków sprawiły, że Maja Kapłon w pełni odzyskała zdrowie i czerpie z życia pełnymi garściami.

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Maja Kapłon o bliznach i samoakceptacji

Szósta rocznica decydującego zabiegu, która przypadła na marzec bieżącego roku, skłoniła Maję Kapłon do osobistych przemyśleń. W mediach społecznościowych zamieściła bardzo emocjonalny i osobisty wpis na temat swojej drogi.

Sześć lat temu obudziłam się i zobaczyłam nową siebie, to wtedy dowidziałam się, że w przyszłości będę mogła mieć dzieci, choć całe życie mówiono mi, że to będzie niemożliwe. Pokazuję to, bo wiem dla ilu osób temat samoakceptacji nie jest łatwy, a dla mnie blizny i ból to piękna historia i moja tożsamość. Wdzięczność czuję i radość. Dziękuję że jesteście tu zemną tyle lat i dziękuję, że przybywa Was co raz więcej dzięki temu co robię

Nowy etap w życiu Mai Kapłon

Profile społecznościowe wokalistki emanują pozytywną energią i autentycznym uśmiechem. Kobieta regularnie wraca pamięcią do swoich trudnych doświadczeń, z których jest niezwykle dumna, udowadniając swoją siłę. Chętnie dzieli się także relacjami z zagranicznych wojaży oraz prezentuje starannie dobrane kreacje, prezentując się w nich wprost zjawiskowo. Aktualne fotografie można podziwiać na jej kanałach.