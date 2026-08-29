Szczere wyznanie Barbary Bursztynowicz po ponad 50 latach związku. "Kryzysy są bez przerwy"

Kim jest Barbara Bursztynowicz?

Barbara Bursztynowicz, z domu Rabczak, urodziła się 27 stycznia 1954 roku w Bielsku-Białej. Jest polską aktorką teatralną, filmową i dubbingową. W 1977 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. W tym samym roku zadebiutowała na deskach Teatru Ateneum w Warszawie, z którym była związana przez kolejne dekady. Ogólnokrajową rozpoznawalność i ogromną popularność przyniosła jej rola Elżbiety Chojnickiej w serialu "Klan", w którą wciela się nieprzerwanie od 1997 roku. Występowała również w produkcjach takich jak "Rośliny trujące", "Na dobre i na złe" czy "Omnibus".

Prywatnie od 1976 roku jest żoną Jacka Bursztynowicza, również aktora teatralnego i dubbingowego. Małżeństwo poznało się jeszcze podczas studiów na warszawskiej uczelni. Tworzą jeden z najtrwalszych i najbardziej skrytych związków w polskim środowisku artystycznym. Parę łączy nie tylko życie prywatne, ale i wspólna praca zawodowa przy projektach dubbingowych i teatralnych. Mają córkę Małgorzatę, która zawodowo zajmuje się scenografią i kostiumografią.

Barbara Bursztynowicz szczerze o swoim małżeństwie. Wyjawiła nam sekret!

Barbara Bursztynowicz o sekrecie w związku

Barbara Bursztynowicz nigdy nie ukrywała, że jej związek to również jej opoka. Aktorka w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, iż również u niej zdarzają się kryzysy.

Jedno mogę powiedzieć z całą stanowczością: nie należy poddawać się przy pierwszym kryzysie. Warto spróbować go przepracować. ryzysy są bez przerwy. (śmiech) Są właściwie na co dzień. Bardzo się staramy, ale przecież jesteśmy zupełnie różnymi ludźmi. Inaczej reagujemy na pewne sytuacje, choć czasem wydawałoby się, że powinniśmy mieć takie samo zdanie. Często się spieramy, ale nie trzymamy długo negatywnych emocji w sobie. Staramy się je z siebie wyrzucić. Wiemy, że życie jest sinusoidą – raz jest lepiej, raz gorzej. Czasami się kłócimy, czasami godzimy. To jest po prostu życie - powiedziała Bursztynowicz.

Aktorka zna swojego męża 53 lata, a w 2026 roku świętują 50-lecie związku. Zdradzili, jak będą świętować ten piękny jubileusz.

Planujemy po prostu wyjechać w podróż po Europie. Pojedziemy do Hiszpanii, spędzimy tam tydzień. Nie zamierzamy organizować wielkiej uroczystości. Sam fakt, że jesteśmy razem od tylu lat, jest dla nas wystarczająco wyjątkowy - podsumowała Bursztynowicz.