Magda Gessler zastąpi Julię Wieniawę? Królowa TVN zadała fanom jedno pytanie

Kiedy to minęło! Magda Gessler dowodzi programem "Kuchenne rewolucje" od ponad 15 lat. Znana restauratorka nie ogranicza się jednak wyłącznie do ratowania biznesów gastronomicznych na terenie całego kraju. Gwiazdę można było zobaczyć w wielu produkcjach stacji TVN. Przed ogłoszeniem nowej jesiennej ramówki opublikowała ona na Instagramie intrygujące pytanie do swoich obserwatorów: "mam talent?".

Ikona TVN nie tylko gotuje. Ma wiele pasji

Magda Gessler ma za sobą bardzo bogatą przeszłość. Po dzieciństwie spędzonym w różnych zakątkach globu i wielu niełatwych życiowych doświadczeniach powróciła do ojczystego kraju. W dobie przemian polityczno-gospodarczych założyła kultowe restauracje, a następnie weszła z rozmachem do polskiego show-biznesu. Chociaż wielu rodaków uważa ją za kulinarną wyrocznię, bardzo ważnym elementem jej codzienności jest sztuka. Gessler od zawsze kochała malarstwo, a w niedawnej rozmowie z „Super Expressem” przyznała, że jej ogromną pasją pozostaje taniec, którym mogłaby zajmować się profesjonalnie.

- Kocham tańczyć. Gdybym nie gotowała, nie malowała, to myślę, że bym tańczyła - powiedziała nam restauratorka.

Magda Gessler wielokrotnie otrzymywała propozycje udziału w programie "Taniec z Gwiazdami", który obecnie emitowany jest w telewizji Polsat. W naszym wywiadzie wyznała jednak, że zatańczyłaby na jego parkiecie, ale... dwie dekady temu. Dopytywana o ewentualny udział w roli jurorki, odpowiedziała jedynie "nic nie mówię", kwitując to gestem wzruszenia ramion.

Magda Gessler jurorką w "Mam talent"? Tym pytaniem ugotowała Internet

Wiadomo już, że Ewa Kasprzyk zrezygnowała z bycia jurorką w jesiennej edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, a na jej miejsce wejdzie Julia Wieniawa. Młoda artystka niedawno pożegnała się z posadą w jury „Mam talent!”, co sprawiło, że stała się naturalną kandydatką do przejścia do stacji Polsat.

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Wciąż nie ujawniono, kto zajmie wolne miejsce przy jurorskim stole w "Mam talent!", które ma powrócić na ekrany wiosną. Zainteresowanie podsyciła jednak sama Magda Gessler. Restauratorka tuż przed prezentacją jesiennej ramówki stacji TVN w Sopocie umieściła w sieci zastanawiający post.

Relax, take it easy… mam talent? - zapytała pod fotografią ukazującą jej wypoczynek na fotelu.

Czyżby gwiazda szykowała się do oceny uczestników w znanym talent-show? Zdecyduj, czy Gessler pasuje do jury "Mam Talent!" w naszej sondzie poniżej!

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Sonda Magda Gessler w jury "Mam Talent"? Świetny pomysł! Nie, lepsza jest w innych show Nie mam zdania