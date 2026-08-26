Polsat potwierdza: Julia Wieniawa nową jurorką "Tańca z Gwiazdami". Jest oficjalny spot

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Julia Wieniawa nową jurorką w "Tańcu z Gwiazdami"
Od nadchodzącej jesieni Julia Wieniawa dołączy do grona twarzy Polsatu, powracając po kilku latach na parkiet "Tańca z Gwiazdami". Wcześniej brała udział w formacie jako uczestniczka, plasując się na drugim miejscu, choć wielu fanów uważało ją za niekwestionowaną faworytkę turnieju. Tym razem artystka sprawdzi się w zupełnie nowej roli, zasiadając za jurorskim stołem w miejsce Ewy Kasprzyk. Choć plotki na ten temat krążyły od dawna, władze stacji dopiero teraz oficjalnie potwierdziły, że to właśnie Wieniawa będzie oceniać zmagania par w nowej odsłonie tanecznego show.
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Transfer Julii Wieniawy z TVN do Polsatu
To kolejne głośne przejście znanej postaci z TVN na antenę Polsatu. Warto zaznaczyć, że niedawno Julia Wieniawa oceniała uczestników programu "Mam talent!", a jej nagła rezygnacja z tej posady wywołała spore zdziwienie w branży. Teraz okazało się, że konkurencyjna stacja, kierowana przez Edwarda Miszczaka, złożyła artystce ciekawszą propozycję. W promującym nową edycję spocie wideo Polsat z wyraźną satysfakcją nawiązał do poprzedniego pracodawcy Wieniawy, pisząc w opisie materiału: „Słyszeliśmy, że ma talent. Julia Wieniawa nową jurorką programu Taniec z Gwiazdami”.
Pary nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"
Jesienią na parkiecie zaprezentuje się dwanaście duetów, a lista uczestników prezentuje się w następujący sposób:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta
- Monika Borzym i Michał Kassin
- Dominik Rupiński i Estelle Francois
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz