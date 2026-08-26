Na co zmarła Dolly Parton? Ujawniono przyczynę śmierci ikony muzyki country

Dolly Parton nie żyje. Przyczyna śmierci

Dolly Parton zmarła na skutek poważnej choroby. Już od kilkunastu miesięcy krążyły plotki o jej kłopotach zdrowotnych, które wymusiły na niej rezygnację z kilku planów zawodowych. Mimo to artystka nie zwalniała tempa, pracując nad nowym broadwayowskim musicalem i nagrywając kolejne utwory. Kiedy 25 sierpnia w sieci pojawiła się informacja o jej odejściu, wywołało to ogromne poruszenie. Okazuje się, że wokalistka zmagała się z chorobą nowotworową, co w oświadczeniu dla CNN potwierdził jej rzecznik.

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Po odważnym zmierzeniu się z krótką walką z rakiem, Dolly odeszła z tego ziemskiego życia dziś w Vanderbilt-Ingram Cancer Center, otoczona bliskimi.

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Rodzina zmarłej Dolly Parton żegna artystkę

To właśnie bliscy zmarłej wokalistki jako pierwsi poinformowali opinię publiczną o tragicznym zdarzeniu. Wzruszające słowa przekazał siostrzeniec gwiazdy, który przez lata dbał o jej bezpieczeństwo.

Siostra i ciocia Dolly dla jednego pokolenia, Gigi dla kolejnego. To ogłoszenie wideo jest czymś, o co Dolly mnie poprosiła lata temu, zanim w pełni zrozumiałem to jako przyszłą konieczność. Jako szef jej ochrony przez ponad dwie dekady - rolę tę pełnił przede mną mój tata Larry - wyobrażałem sobie ciężar tej chwili, ale do tej pory go naprawdę nie poczułem

Kim była Dolly Parton?

Dolly Parton to niekwestionowana królowa muzyki country i jedna z najbardziej uwielbianych postaci w historii amerykańskiej rozrywki. W trakcie swojej bogatej kariery wypuściła na rynek ponad pół setki albumów, kreując takie hity jak „Jolene”, „I Will Always Love You” oraz „9 to 5”. Oprócz śpiewania z sukcesami zajmowała się również działalnością charytatywną – jej fundacja rozdała miliony książek dla dzieci, a sama artystka wsparła finansowo badania nad szczepionką na COVID-19. Spełniała się też jako aktorka i producentka (współtworzyła m.in. „Buffy: Postrach wampirów”), stając się wzorem do naśladowania dla takich gwiazd jak Beyonce, Taylor Swift czy Miley Cyrus, której była matką chrzestną.