Katarzyna Grochola buszuje po planie nowego filmu i dogląda prac! Danuta Stenka wraca jako Judyta, powrócić miał też Jan Frycz

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-26 6:45

Trwają prace nad filmem "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Ekranizacja najnowszej książki znanej pisarki z pewnością elektryzuje fanów kultowego filmu "Nigdy w życiu" z 2004 roku. W rolę Judyty ponownie wcieli się Danuta Stenka (64 l)., a na planie wszystkiego osobiście dogląda Katarzyna Grochola (69 l.)!

Nowe "Nigdy w życiu" tuż-tuż. Katarzyna Grochola spełnia swoje marzenie

Katarzyna Grochola cieszy się, że udało się doprowadzić do stworzenia ekranizacji jej premierowej książki "Właśnie że tak! Nigdy w życiu" 20 lat później". Jak jednak wytłumaczyła w rozmowie z "Super Expressem", nowe dzieło nie będzie kontynuacją "Nigdy życiu" sprzed 22 lat. Kultowy film był bowiem ekranizacją pierwszej części cyklu książek "Żaby i anioły", natomiast ten aktualnie realizowany - piątą.

- Po pierwsze, to nie jest kontynuacja ani druga część. Po drugie, to jest piąta książka z cyklu o Judycie. Piąta część 'Nigdy w życiu'. A że ktoś przegapił pozostałe? To już nie moja wina - wyjaśniła nam pisarka.

Do roli Judyty powraca Danuta Stenka, a cały skład obsady pozostaje owiany tajemnicą.

Zobacz naszą galerię: Danuta Stenka na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu" 20 lat później"

Danuta Stenka na planie Właśnie że tak! Nigdy w życiu 20 lat później
Galeria zdjęć 18

Pisarka jest wstrząśnięta śmiercią Jana Frycza. Miała go spotkać na planie

Aktualnie Katarzyna Grochola osobiście dogląda prac nad zdjęciami do filmu. Pisarka nie czeka na efekt końcowy z zacisza własnego domu, ale obserwuje uważnie plan filmowy z samego serca wydarzeń. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na początku artykułu.

Jednocześnie, popularna autorka książek nie ukrywa, że osobiście dotknęła ją niedawna śmierć jednego z aktorów z pierwszego "Nigdy w życiu". Jan Frycz zmarł na kilka tygodni przed tym, jak miał powrócić do swojej roli sprzed lat.

- Strasznie się czuję, bo to był wspaniały człowiek. Miał zagrać w moimi filmie równo 26 sierpnia. Wszystko już było ustawione. Zawsze, jak tylko się gdzieś widzieliśmy, krzyczał do mnie: Kaśka, nie dramatyzuj. Cudowny, po prostu cudowny człowiek, więc nieprawdopodobnie mi żal - powiedziała w rozmowie z "SE".

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KATARZYNA GROCHOLA
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