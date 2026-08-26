Katarzyna Grochola buszuje po planie nowego filmu i dogląda prac! Danuta Stenka wraca jako Judyta, powrócić miał też Jan Frycz

Nowe "Nigdy w życiu" tuż-tuż. Katarzyna Grochola spełnia swoje marzenie

Katarzyna Grochola cieszy się, że udało się doprowadzić do stworzenia ekranizacji jej premierowej książki "Właśnie że tak! Nigdy w życiu" 20 lat później". Jak jednak wytłumaczyła w rozmowie z "Super Expressem", nowe dzieło nie będzie kontynuacją "Nigdy życiu" sprzed 22 lat. Kultowy film był bowiem ekranizacją pierwszej części cyklu książek "Żaby i anioły", natomiast ten aktualnie realizowany - piątą.

- Po pierwsze, to nie jest kontynuacja ani druga część. Po drugie, to jest piąta książka z cyklu o Judycie. Piąta część 'Nigdy w życiu'. A że ktoś przegapił pozostałe? To już nie moja wina - wyjaśniła nam pisarka.

Do roli Judyty powraca Danuta Stenka, a cały skład obsady pozostaje owiany tajemnicą.

Zobacz naszą galerię: Danuta Stenka na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu" 20 lat później"

18

Pisarka jest wstrząśnięta śmiercią Jana Frycza. Miała go spotkać na planie

Aktualnie Katarzyna Grochola osobiście dogląda prac nad zdjęciami do filmu. Pisarka nie czeka na efekt końcowy z zacisza własnego domu, ale obserwuje uważnie plan filmowy z samego serca wydarzeń. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na początku artykułu.

Jednocześnie, popularna autorka książek nie ukrywa, że osobiście dotknęła ją niedawna śmierć jednego z aktorów z pierwszego "Nigdy w życiu". Jan Frycz zmarł na kilka tygodni przed tym, jak miał powrócić do swojej roli sprzed lat.

- Strasznie się czuję, bo to był wspaniały człowiek. Miał zagrać w moimi filmie równo 26 sierpnia. Wszystko już było ustawione. Zawsze, jak tylko się gdzieś widzieliśmy, krzyczał do mnie: Kaśka, nie dramatyzuj. Cudowny, po prostu cudowny człowiek, więc nieprawdopodobnie mi żal - powiedziała w rozmowie z "SE".

"Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" - kiedy premiera?

Oficjalna data prezentacji "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" nie jest jeszcze znana. Jak udało się dowiedzieć "Super Expressowi", możemy się jej spodziewać jesienią 2027 roku.

NIE PRZEGAP: Wiemy, kto wygrał Bursztynowego Słowika 2026! Znamy WYNIKI z Top of the Top Sopot Festival!

Sonda Lubisz książki Katarzyny Grocholi? Uwielbiam! Niezbyt

Katarzyna Grochola o spełnieniu marzeń na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"