Golec uOrkiestra reagują na muzyczny duet Steczkowskiej i Skolima. Padło porównanie do muzyki średniowiecznej

Julita Buczek
Julita Buczek
Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-26 0:11

Duet Justyny Steczkowskiej i Skolima wzbudził ogromne kontrowersje. Świat muzyczny reagował ze zdziwieniem na połączenie Króla Latino z Królową Eurowizji. Choć oni sami podchodzą do tego z dystansem, polskie gwiazdy to chętnie komentują. Tak jak Golec uOrkiestra

Kim są Golec uOrkiestra? 

Golec uOrkiestra to jeden z najpopularniejszych polskich zespołów muzycznych, założony w 1998 roku przez braci bliźniaków, Łukasza i Pawła Golców. Grupa pochodzi z Milówki w Beskidzie Żywieckim i zasłynęła z unikalnego łączenia tradycyjnej muzyki góralskiej z nowoczesnymi brzmieniami popu, rocka oraz jazzu. Elementem rozpoznawczym formacji jest bogate instrumentarium, obejmujące zarówno klasyczne instrumenty dęte, jak i ludowe skrzypce, heligonki czy liry korbowe.

Przełomem w karierze grupy był debiutancki album z 1999 roku oraz wydana rok później płyta z przebojami "Ściernisco" i "Słodycze". Utwory te zyskały status kultowych hymnów pokoleniowych, a sam zespół zdobył liczne nagrody, w tym Fryderyki i statuetki na festiwalu w Opolu. Wokalistką grupy jest również żona Łukasza, Edyta Golec. Muzycy od lat prowadzą Fundację Braci Golec, wspierającą edukację muzyczną młodzieży z Beskidów.

Braca Golec oceniają współprace Skolima i Justyny Steczkowskiej

Duet Steczkowskiej i Skolima wzbudza dyskusje. Tak zareagował Golec uOrkiestra

Duet Justyny Steczkowskiej i Skolima przy utworze "Mamacita" wzbudzał ogromne dyskusje od samego początku. Internauci powątpiewali w sens istnienia takiego duetu, bo oboje pochodzą z całkowicie innych światów. Stworzyli jednak hit grany w wielu miejscach. "Super Express" postanowił zapytać braci z zespołu Golec uOrkiestra jak oceniają oni tak nietypowy duet. 

- Każdy śpiewa po swojemu, każdy robi po swojemu. Jak ktoś ma taki pomysł, to muzyka nie ma granic. Czemu nie? [...] Każdy ma swoich odbiorców. Muzyka też nie ma granic. Jeden kocha barok i mówi, że tylko ta jest muzyka świetna, a na przykład reszta be. [...] eden mówi jazz, inny funk, hip hop to jest, jak to się mówi świat jest otwarty [...] Justynka dlateczego nie, skoro był taki pomysł, to proszę bardzo - skomentowali bracia.

Nie ukrywają, źe według nich świat muzyki jest na tyle pojemny i piękny, że każdy znajdzie coś dla siebie. 

Bracia Golec na ściance. Na miniaturze obok Justyna Steczkowska i Skolim. O opinii muzyków przeczytasz na SE.
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