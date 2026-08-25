Potężna awaria prądu w Warszawie! Rembertów i Wesoła bez zasilania, mieszkańcy zgłaszają problemy

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-25 21:50

Kolejne problemy z dostawami prądu w Warszawie. We wtorek wieczorem na mapie awarii pojawiło się wiele nowych zgłoszeń, a największe ich skupisko widać we wschodniej części stolicy. Na brak zasilania narzekają m.in. mieszkańcy Rembertowa. W mediach społecznościowych wskazują konkretne ulice i pytają, kiedy awaria zostanie usunięta.

Słup wysokiego napięcia na tle ciemniejącego nieba. O awarii prądu w Warszawie przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Dużo zgłoszeń we wschodniej Warszawie. Mieszkańcy Rembertowa bez prądu

We wtorek, 25 sierpnia, wieczorem na mapie zgłoszeń awarii w Warszawie i okolicach widać wiele punktów informujących o problemach z dostawami energii. Na oficjalnym portalu planowanych wyłączeń i awarii Stoen Operator zdecydowanie największe skupisko znajduje się po wschodniej stronie stolicy: w rejonie Rembertowa, Wesołej oraz w kierunku Zielonki. W jednym miejscu liczba zgłoszeń przekracza 99.

Pojedyncze zgłoszenia widoczne są również w innych częściach aglomeracji. Na mapie można je zauważyć m.in. na północy, w rejonie Białołęki i Nowodworów, na zachodnich obrzeżach Warszawy oraz na południu miasta, w okolicach Wilanowa.

Sytuacje komentują w sieci mieszkańcy Rembertowa. Na lokalnej grupie w mediach społecznościowych pojawiają się pytania o przyczynę awarii oraz o to, kiedy zasilanie zostanie przywrócone.

Stoen pracuje nad usunięciem awarii. Kiedy wróci zasilanie?

Jak wynika z informacji zamieszczonych na mapie Stoen Operator, brygady Pogotowia Energetycznego pracują już na miejscu nad przywróceniem zasilania. Operator wskazuje, że potwierdzona awaria obejmuje m.in. budynki przy ul. Bombardierów 11D, 16, 18 i 21. Według aktualnych przewidywań dostawy energii w tej części Rembertowa mają zostać przywrócone około godz. 22.44.

To kolejna awaria w ostatnich dniach. Wcześniej problemy dotknęły okolice Warszawy

To nie pierwsze problemy z prądem w Warszawie i okolicach w ostatnich dniach. 23 sierpnia z poważnymi utrudnieniami zmagali się mieszkańcy Pruszkowa oraz kilku pobliskich miejscowości. Awaryjne wyłączenia sprawiły, że część odbiorców musiała czekać na przywrócenie zasilania do wieczora.

Jak informowała PGE Dystrybucja, przerwy w dostawach energii były związane z usuwaniem skutków silnego wiatru, który spowodował uszkodzenia sieci energetycznej.

Przeczytaj także:
Proces Jerzego Zięby. Sąd usłyszał o „mumio” i metalach ciężkich
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Protest mieszkańców Zabłocia po tragicznym wypadku na ul. Solnej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki