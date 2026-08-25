Potężna awaria prądu w Warszawie! Rembertów i Wesoła bez zasilania, mieszkańcy zgłaszają problemy

Dużo zgłoszeń we wschodniej Warszawie. Mieszkańcy Rembertowa bez prądu

We wtorek, 25 sierpnia, wieczorem na mapie zgłoszeń awarii w Warszawie i okolicach widać wiele punktów informujących o problemach z dostawami energii. Na oficjalnym portalu planowanych wyłączeń i awarii Stoen Operator zdecydowanie największe skupisko znajduje się po wschodniej stronie stolicy: w rejonie Rembertowa, Wesołej oraz w kierunku Zielonki. W jednym miejscu liczba zgłoszeń przekracza 99.

Pojedyncze zgłoszenia widoczne są również w innych częściach aglomeracji. Na mapie można je zauważyć m.in. na północy, w rejonie Białołęki i Nowodworów, na zachodnich obrzeżach Warszawy oraz na południu miasta, w okolicach Wilanowa.

Sytuacje komentują w sieci mieszkańcy Rembertowa. Na lokalnej grupie w mediach społecznościowych pojawiają się pytania o przyczynę awarii oraz o to, kiedy zasilanie zostanie przywrócone.

Stoen pracuje nad usunięciem awarii. Kiedy wróci zasilanie?

Jak wynika z informacji zamieszczonych na mapie Stoen Operator, brygady Pogotowia Energetycznego pracują już na miejscu nad przywróceniem zasilania. Operator wskazuje, że potwierdzona awaria obejmuje m.in. budynki przy ul. Bombardierów 11D, 16, 18 i 21. Według aktualnych przewidywań dostawy energii w tej części Rembertowa mają zostać przywrócone około godz. 22.44.

To kolejna awaria w ostatnich dniach. Wcześniej problemy dotknęły okolice Warszawy

To nie pierwsze problemy z prądem w Warszawie i okolicach w ostatnich dniach. 23 sierpnia z poważnymi utrudnieniami zmagali się mieszkańcy Pruszkowa oraz kilku pobliskich miejscowości. Awaryjne wyłączenia sprawiły, że część odbiorców musiała czekać na przywrócenie zasilania do wieczora.

Jak informowała PGE Dystrybucja, przerwy w dostawach energii były związane z usuwaniem skutków silnego wiatru, który spowodował uszkodzenia sieci energetycznej.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie