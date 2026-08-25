Wiemy, kto wygrał Bursztynowego Słowika 2026! Znamy WYNIKI z Top of the Top Sopot Festival!

Andrzej Piaseczny | Sopot Top of the Top Festival

Bursztynowy Słowik to prestiż od lat

Główne trofeum Top of the Top Sopot Festival, wręczane w legendarnej Operze Leśnej, to Bursztynowy Słowik. Nagroda ta pojawiła się w 1984 roku w miejscu dawnego Grand Prix. Jej autorem jest artysta z Sopotu, Bogdan Mirowski, który nadaje statuetce postać słowika zatopionego w prawdziwym bursztynie z Bałtyku. Zdobycie tego wyróżnienia otwiera przed artystą drzwi do szerokiej promocji w mediach oraz przynosi ogromne uznanie w branży.

Obecnie zwycięzcę wyłaniają widzowie, wysyłając SMS-y w trakcie relacji na żywo. Do rywalizacji stają rodzimi muzycy prezentujący swoje najnowsze kompozycje. Na przestrzeni lat przyznawano również pamiątkowe statuetki za dorobek artystyczny, którymi doceniono m.in. Whitney Houston, Eltona Johna czy Helenę Vondráčkovą. Z kolei na liście polskich triumfatorów znaleźli się tacy wykonawcy jak Krzysztof Krawczyk, Andrzej Piaseczny, Dawid Podsiadło, Michał Szpak oraz Kwiat Jabłoni.

Kto wygrał Bursztynowego Słowika 2026?

Edycja Bursztynowego Słowika w 2026 roku przyniosła kluczową modyfikację, która objęła sam proces wyboru zwycięzcy. Zniesiono dotychczasowe zasady i wprowadzono system, w którym głos publiczności oraz oceny jurorów mają dokładnie taką samą wagę – wynik zależy po połowie od obu stron. Każdy z nich na co dzień tworzy polską scenę muzyczną – występują nie tylko jako producenci czy autorzy tekstów i muzyki, ale także sami stają za mikrofonem.

Kogo wybrano do jury?

Katarzyna Nosowska,

Andrzej Smolik,

Łukasz L.U.C. Rostowski.

Tym razem organizatorzy dali szansę nie tylko debiutantom i powiewowi świeżości, lecz także legendom sprzed lat oraz artystom powracającym na scenę w spektakularnym stylu. Przed publicznością zaprezentowali się między innymi:

Ania Karwan - "W to mi graj";

Oceana - "Sunshine";

Jeremi Sikorski - "Wracam";

Jovi - "Size Plus";

Kuba i Kuba "Stygnie lato";

Kasia Sienkiewicz - "Momenty";

Natalia Muianga - "Ile snów nam zostało";

EMO i Sarsa - "Zostań".

Koncert prowadzili Paulina Krupińska-Karpiel oraz Damian Michałowski.

Bursztynowego Słowika wygrali Kuba i Kuba z utworem "Stygnie lato". 2 miejsce zajęła Ania Karwan, 3. Kasia Sienkiewicz.

Wyniki TYLKO jury:

Ania Karwan – "W to mi graj" – 24 pkt Kuba i Kuba – "Stygnie lato" – 21 pkt Jovi – "SIZE PLUS" – 16 pkt Kasia Sienkiewicz – "Były momenty" – 14 pkt Natalia Muianga – "Ile snów nam zostało" – 12 pkt EMO i Sarsa – "Zostań" – 9 pkt Jeremi Sikorski – "Wracam" – 9 pkt Oceana – "Sunshine" – 3 pkt

Wyniki szczegółowe zostaną uzupełnione.