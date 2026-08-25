Donald Trump reaguje na śmierć legendy. Flagi w USA opuszczone do połowy masztu

Dolly Parton: kim była?

Dolly Parton, urodzona w 1946 roku, uchodziła za niekwestionowaną królową muzyki country na świecie. Pochodziła z niezwykle biednego i wielodzietnego domu w stanie Tennessee, ale jej muzyczna przygoda zaczęła się jeszcze w czasach szkolnych. Kluczowym momentem okazał się angaż w latach 60. do telewizyjnego formatu gwiazdora Portera Wagonera. Parton napisała ponad trzy tysiące piosenek, przez długie dekady okupując czołowe miejsca list przebojów. Jej talent dał światu ponadczasowe szlagiery, m.in. "Jolene", "9 to 5" czy oryginalne wykonanie "I Will Always Love You", z którego to utworu Whitney Houston zrobiła potem globalny megahit.

Z sukcesami występowała również na ekranie, bawiąc widzów rolami w "Stalowych magnoliach" czy "Od dziewiątej do piątej". Ogromne zyski ze swojej twórczości sprawnie pomnożyła, budując m.in. imperium wokół parku Dollywood. Obok dokonań artystycznych i finansowych, jej ogromną spuścizną pozostaje niezwykła filantropia – dzięki programowi Imagination Library rozdała dzieciom na całym świecie ponad 200 milionów bezpłatnych książek. Jej zgon nastąpił 25 sierpnia 2026 roku. Miała 80 lat.

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Rodzina potwierdza śmierć Dolly Parton

Dokładnie 25 sierpnia 2026 r. bliscy gwiazdy poinformowali opinię publiczną, że Dolly Parton zmarła. W komunikacie cytowanym przez Radio Eska padły wzruszające słowa od osoby blisko z nią współpracującej.

- Siostra i ciocia Dolly dla jednego pokolenia, Gigi dla kolejnego. To ogłoszenie wideo jest czymś, o co Dolly mnie poprosiła lata temu, zanim w pełni zrozumiałem to jako przyszłą konieczność. Jako szef jej ochrony przez ponad dwie dekady - rolę tę pełnił przede mną mój tata Larry. Wyobrażałem sobie ciężar tej chwili, ale do tej pory go naprawdę nie poczułem - przekazał mężczyzna związany z Dolly Parton.

Do tej pory w mediach nie podano informacji dotyczących bezpośrednich przyczyn zgonu popularnej wokalistki.

Reakcja Donalda Trumpa na śmierć Dolly Parton

Prezydent Donald Trump nie zwlekał z odniesieniem się do tej wielkiej straty. Na znak hołdu wydał decyzję o opuszczeniu amerykańskich flag w całym państwie przez czas ponad jednego tygodnia. Pragnął w ten sposób pożegnać wybitną gwiazdę muzyki, wydając krótki komentarz.

- Z wielkim smutkiem informuję, że Dolly Parton, jedna z największych piosenkarek country i nie tylko, WSZYSTKICH CZASÓW, właśnie odeszła. o prawdziwa strata dla milionów ludzi. Nigdy nie było nikogo takiego jak ona i nigdy nie będzie. Na jej cześć opuszczam amerykańską flagę w całych Stanach Zjednoczonych na okres jednego tygodnia, począwszy od dzisiaj od godziny 18:00. Spoczywaj w pokoju, Dolly! Świat Cię kocha - przekazał Trump.