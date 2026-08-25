Ostatnie słowa Dolly Parton do fanów. Mówiła o swoich planach, cztery dni później zmarła

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-25 21:33

Dolly Parton odeszła w wieku 80 lat. Amerykańska legenda country stworzyła ponad trzy tysiące piosenek i angażowała się w niezliczone inicjatywy. Chociaż jej stan zdrowia się pogorszył i w zeszłym roku musiała zejść ze sceny, wciąż myślała o przyszłości. Zaledwie parę dni temu, zanim nadeszły najgorsze informacje, udzieliła osobistego wywiadu.

Dolly Parton zmarła w wieku 80 lat. Świat opłakuje odejście ikony

Siostrzeniec artystki, będący jednocześnie szefem jej ochrony, poinformował o śmierci Dolly Parton w imieniu całej rodziny. Twórczyni kultowych przebojów, takich jak „Jolene” czy „I will always love you”, na początku 2025 roku zapowiedziała przerwę zawodową. Problemy zdrowotne zmusiły ją najpierw do przełożenia, a w końcu do odwołania występów na żywo. Cieniem na jej sytuacji położyła się też żałoba po stracie ukochanego męża. Mimo to w ostatnim czasie Dolly wysłała życzenia ślubne Taylor Swift i jej partnerowi. Przyznała też, że choć leczenie przynosi poprawę, zmaga się również z jego skutkami ubocznymi i wciąż potrzebuje regeneracji. Wybitna wokalistka zmarła 25 sierpnia, mając 80 lat.

Ostatni wywiad z gwiazdą. Tuż przed śmiercią mówiła o swoim zdrowiu

Cztery dni przed nadejściem tragicznej informacji o jej śmierci, tj. 21 sierpnia, piosenkarka porozmawiała z magazynem „People”. 80-letnia Dolly Parton otwarcie przyznała, że jej własne zdrowie zeszło na dalszy plan, gdy opiekowała się chorym mężem Carlem, z którym spędziła sześćdziesiąt lat. Gdy odeszła miłość jej życia, Dolly Parton musiała zmierzyć się z pogarszającą się kondycją własnego organizmu, co zresztą nie było jej pierwszym zdrowotnym wyzwaniem.

- Tak jak mówiłam w wiadomościach wideo przez ostatni rok, zmagam się z pewnymi problemami zdrowotnymi, do których nie przykładałam wagi, kiedy zajmowałam się Carlem. Wiesz, to nie pierwszy raz, kiedy muszę sobie poradzić z czymś takim. Na początku lat 80. miałam kilka miesięcy przerwy przez kobiece sprawy, jak i zmagałam się wtedy z moją wagą, więc to nie tak, że nie miałam dotąd problemów ze zdrowiem - wyznała.

Dolly Parton siedzi w fotelu i uśmiecha się. O ostatnim wywiadzie i śmierci legendy country przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 63

Dolly Parton w ostatnich słowach: "zamierzam pracować tak długo, jak będę mogła"

Artystka zaznaczyła, że krążące w sieci spekulacje na temat jej kondycji często mijały się z prawdą. Parton z przymrużeniem oka stwierdziła, że z dawnej ulubienicy prasy przeobraziła się w główną bohaterkę internetowych plotek i kreacji sztucznej inteligencji. Tuż przed śmiercią Dolly Parton zdeklarowała chęć dalszej pracy i determinację w dążeniu do realizacji swoich marzeń.

- Myślę, że skoro żyjemy 24 godziny na dobę w świecie mediów społecznościowych, wszystko jest wyolbrzymiane tak, jak nie działo się to lata temu. Żartowałam, że jestem Królową Tabloidów, ale teraz chyba mogę powiedzieć, że jestem Królową Social Mediów i AI! Serio, nawet jeśli nadal dochodzę do siebie, stale pracuję! Znacie mnie - tak jak często mówiłam - marzeniami zapędziłam się w kozi róg i ciągle mam tak wiele rzeczy, które chcę osiągnąć, że zamierzam pracować tak długo, jak będę mogła, żeby zobaczyć, jak to wszystko dochodzi do skutku - podsumowała.

Niestety, plany te przerwała śmierć i Dolly Parton nie zdoła już sfinalizować swoich ostatnich projektów.

Polecany artykuł:

Dolly Parton nie żyje. Legenda country miała 80 lat
Sonda
Lubisz muzykę country?
Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata i pracował do ostatnich chwil
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOLLY PARTON
NIE ŻYJE