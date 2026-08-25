Dolly Parton nie żyje. Legenda muzyki country zmarła w wieku 80 lat

Smutną informację o śmierci artystki potwierdził jej siostrzeniec w specjalnie opublikowanym materiale wideo. Jak wyznał, Dolly Parton już dawno temu prosiła go o pełnienie tej trudnej roli, jednak dopiero po czasie uświadomił sobie powagę sytuacji. Autorka niezapomnianych przebojów „Jolene” oraz „I will always love you” w styczniu obchodziła swoje 80. urodziny.

Dolly Parton nie żyje. Miała 80 lat

Smutną wiadomość przekazał w Internecie syn brata Dolly Parton. Piosenkarka w ostatnich miesiącach życia zrezygnowała z zaplanowanych koncertów, gdyż lekarze zalecili jej odpoczynek. Szczegóły stanu jej zdrowia pozostawały jednak owiane tajemnicą, a wieści o powadze sytuacji traktowano jedynie jako plotki. Według doniesień z otoczenia artystki - mimo choroby Dolly Parton nadal pracowała nad innymi projektami poza muzyką. W planach było m.in. otwarcie muzeum.

Siostra, ciocia Dolly dla jednego pokolenia, Gigi dla kolejnego. To ogłoszenie wideo jest czymś, o co Dolly mnie poprosiła lata temu, zanim w pełni zrozumiałem to jako przyszłą konieczność - powiedział bratanek w przejmującym filmie.

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Gwiazda country, ikona działalności dobroczynnej

Dolly Parton urodziła się na początku 1946 roku. Dorastała w wielodzietnej rodzinie, w spartańskich warunkach, czego nigdy później nie ukrywała. To właśnie jej skromne pochodzenie było ważne dla jej późniejszej działalności na rzecz potrzebujących. Zamożna wykonawczyni kultowych piosenek i czołowa gwiazda uwielbianego przez Amerykanów stylu country nie szczędziła wydatków na cele dobroczynne. Jej ostatnie publiczne wystąpienie to filmik nagrany na okazję niedawnego ślubu Taylor Swift z Travisem Kelcem. Para młoda przelała kilka milionów dolarów na projekt Dolly Parton skierowany do najmłodszych, za co 80-letnia ikona szczerze podziękowała na swoim ostatnim nagraniu.