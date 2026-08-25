Bawią wnuki i wspierają potrzebujących. Co dziś robią byłe pierwsze damy USA? Cztery poprzedniczki Melanii Trump wciąż zachwycają

Rola pierwszej damy Stanów Zjednoczonych nieustannie budzi zainteresowanie na całym świecie. Prawie zawsze u boku przywódcy potęgi znajdowała się żona. Oprócz obecnie rezydującej w Białym Domu, wciąż budzącej nieposkromioną ciekawość Melanii Trump – możemy obserwować aktywność jej czterech bezpośrednich poprzedniczek.

Melania Trump – kontrowersyjna i intrygująca pierwsza dama

Trzecia małżonka Donalda Trumpa przyszła na świat w Jugosławii, na terenie dzisiejszej Słowenii. W kwietniu br. Melania Trump obchodziła 56. urodziny, jednak wciąż imponuje internautom swoją sylwetką i unikalnym gustem. Nie powinno to dziwić: w końcu ma za sobą karierę modelki. Jej tajemniczy wizerunek, często odbierany jako postawa kobiety uwięzionej w relacji, której mimika zdradza niezadowolenie z małżeństwa, z pewnością sprawi, że przez długie lata będzie zapamiętana jako niezwykle kontrowersyjna pierwsza dama.

Poprzedniczki Melanii Trump: ile mają lat?

Melania Trump jest 45. i 47. pierwszą damą w historii USA. W przeciągu ostatnich dziesięciu lat odeszły Nancy Reagan (2016), Barbara Bush (2018) oraz Rosalynn Carter (2023). Oznacza to, że obecnie żyją jedynie cztery żony byłych prezydentów.

Hillary Clinton – żona Billa Clintona, która przegrała z Donaldem Trumpem w 2016 roku, liczy sobie obecnie 78 lat.

– żona Billa Clintona, która przegrała z Donaldem Trumpem w 2016 roku, liczy sobie obecnie 78 lat. Laura Bush – żona George'a W. Busha przygotowuje się do obchodów swoich 80. urodzin w listopadzie.

– żona George'a W. Busha przygotowuje się do obchodów swoich 80. urodzin w listopadzie. Michelle Obama – jest o trzy lata młodsza od swojego męża, Baracka Obamy, który na początku sierpnia świętował 65. urodziny.

– jest o trzy lata młodsza od swojego męża, Baracka Obamy, który na początku sierpnia świętował 65. urodziny. Jill Biden – 75-latka wspiera dziś swojego męża, Joe Bidena, zmagającego się z agresywnym nowotworem. Pełnił on urząd prezydenta pomiędzy kadencjami Trumpa.

Życie na emeryturze: Hillary Clinton, Laura Bush i Michelle Obama

Hillary Clinton zapisała się w historii jako jedyna pierwsza dama, która z powodzeniem ubiegała się o urząd państwowy, będąc senatorką przez osiem lat po opuszczeniu Białego Domu. Następnie sprawowała funkcję Sekretarza Stanu w administracji Baracka Obamy, by ostatecznie przegrać wyścig o fotel prezydencki w 2016 roku. Obecnie poświęca się pracy naukowej na prestiżowych uniwersytetach. W sferze prywatnej wybaczyła mężowi słynny skandal z Monicą Lewinsky, a oboje cieszą się z posiadania trojga wnucząt.

Laura Bush, po przeprowadzce do Dallas w 2009 roku, rzuciła się w wir działań na rzecz lokalnej społeczności. Brała udział w licznych inicjatywach charytatywnych i zdrowotnych skierowanych do kobiet, a także zaprzyjaźniła się z Michelle Obamą, która również znana jest ze swojej działalności dobroczynnej, głównie dedykowanej dzieciom. Niedawno, z okazji 80. urodzin George'a Busha, jego żona pojawiła się na pamiątkowych fotografiach z rodziną.

Michelle Obama natomiast szczerze przyznaje w wywiadach, że nie czuje nostalgii za Białym Domem. Jej głównym celem obecnie jest wspieranie edukacji dziewcząt z uboższych środowisk, a prywatnie – kibicuje swoim wchodzącym w dorosłe życie córkom, Malii i Sashy.

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Jill Biden szczera do bólu. Opiekuje się umierającym mężem

Ostatnie doniesienia mediów wskazują na pogorszenie stanu zdrowia poprzedniego prezydenta USA. Nowotwór prostaty Joe Bidena rozprzestrzenił się i dał przerzuty do kości. Były przywódca USA ma u boku oddaną żonę, która robi wszystko, by pomóc mu w trudnych chwilach. Jill Biden nie unika jednak trudnych tematów i otwarcie dzieli się swoimi uczuciami.

- Oczywiście, że się boję. Po pierwsze, jest o prawie dekadę starszy ode mnie i choruje... ale nie można dać głowie iść w tę stronę. Nie mogę sobie wyobrazić życia bez niego. Ale wiem, że umrze - tak jak ja wiem, że też umrę. Więc część mnie to akceptuje - mówiła ostatnio w podcaście Jaime Kern Lima Show.

Pierwsze damy USA - ciekawostki i nieznane fakty

Każdy z prezydentów USA urzędujących w XX i XXI wieku był żonaty podczas swojej kadencji. Sytuacje, w których funkcję pierwszej damy sprawowały inne krewne polityków-kawalerów lub owdowiałych, miały miejsce po raz ostatni w XIX wieku. Wyjątek stanowiła córka Geralda Forda, która we wrześniu 1974 roku tymczasowo przejęła obowiązki matki, gdy ta odpoczywała po operacji nowotworu piersi.

Sytuacje, w których funkcję pierwszej damy sprawowały inne krewne polityków-kawalerów lub owdowiałych, miały miejsce po raz ostatni w XIX wieku. Wyjątek stanowiła córka Geralda Forda, która we wrześniu 1974 roku tymczasowo przejęła obowiązki matki, gdy ta odpoczywała po operacji nowotworu piersi. Biuro Pierwszej Damy powstało oficjalnie w 1977 roku. Mieściło się we Wschodnim Skrzydle Białego Domu, które zostało zdemontowane w 2025 roku.

powstało oficjalnie w 1977 roku. Mieściło się we Wschodnim Skrzydle Białego Domu, które zostało zdemontowane w 2025 roku. Podczas kampanii prezydenckiej Hillary Clinton zapowiadała, że w przypadku jej zwycięstwa Bill Clinton otrzyma tytuł "pierwszego dżentelmena", mimo że nadal miałby prawo do tytułu prezydenckiego. Podobnie zadeklarowała Kamala Harris w 2020 roku – jej mąż zyskał wcześniej miano "drugiego dżentelmena" jako mąż wiceprezydentki.

mimo że nadal miałby prawo do tytułu prezydenckiego. Podobnie zadeklarowała Kamala Harris w 2020 roku – jej mąż zyskał wcześniej miano "drugiego dżentelmena" jako mąż wiceprezydentki. W rankingach na najlepszą pierwszą damę w historii USA statystycznie najczęściej zwyciężała Eleanor Roosevelt.

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"Pierwsze damy" w czasach PRL - czy je znasz? Pytanie 1 z 10 Według pogłosek lubiła luksusy i latała do Paryża do fryzjera. Z wykształcenia była historyczką. O kim mowa? Stanisława Gierek Zofia Gomułkowa Barbara Jaruzelska Alicja Solska-Jaroszewicz Następne pytanie