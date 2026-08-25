Bestialski atak w Nowej Hucie. Rusza pościg za zabójcami „Yankesa”! Ściga ich policyjna specgrupa

Dramatyczne sceny rozegrały się w nocy z czwartku na piątek w dzielnicy Nowa Huta. Zabezpieczony z okolicy osiedla Willowego materiał wideo dowodzi, że 36-letnia ofiara wpadła w ręce kilku napastników, którzy bezlitośnie zadawali ciosy. Nieprzytomnego mężczyznę dojrzał jeden z przechodniów, jednak mimo natychmiastowej interwencji medycznej, poszkodowany zmarł podczas transportu do szpitala.

Specgrupa policji na tropie morderców 36-latka z Nowej Huty

Ze względu na ciężar gatunkowy przestępstwa, śledztwo przydzielono elicie małopolskiej policji. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie utworzono dedykowaną komórkę śledczą, w której ramię w ramię współpracują funkcjonariusze szczebla miejskiego i wojewódzkiego, a także agenci z Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Z wtorkowego komunikatu małopolskich funkcjonariuszy wynika, że tożsamość wszystkich bezpośrednich oprawców jest już znana. Obecnie priorytetem jest namierzenie i ujęcie podejrzanych, którzy starają się uniknąć sprawiedliwości.

Początek tygodnia przyniósł zatrzymanie dwóch osób, które zdaniem detektywów mogą być wplątane w tę brutalną napaść. W toku wcześniejszych czynności mundurowi sprowadzili na przesłuchania dziewięciu innych mężczyzn kojarzonych ze środowiskiem pseudokibiców. Ostatecznie jednak wszystkich wypuszczono na wolność, ponieważ materiał dowodowy nie pozwalał na oskarżenie ich o współudział w śmiertelnym pobiciu.

Kibic Hutnika Kraków ofiarą napaści. Sprawą zajmuje się prokuratura

Od poniedziałku (24 sierpnia) całość działań dochodzeniowych koordynuje krakowska Komenda Wojewódzka Policji. Wszystkie procedury realizowane są pod ścisłym nadzorem lokalnej prokuratury, która dba o prawidłowy przebieg śledztwa.

Zmarły 36-latek angażował się w życie kibicowskie, wspierając Hutnika Kraków. Dodatkowo rozwijał swoje pasje w sekcji bokserskiej, a znajomi rozpoznawali go pod pseudonimem „Yankes”.

Do tragicznych wydarzeń odniosły się władze Wisły Kraków. W oficjalnym piśmie przedstawiciele klubu wyrazili stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek form agresji fizycznej. Publikacja ta była zarazem odpowiedzią na krążące w domenie publicznej głosy, jakoby w napaści brały udział osoby identyfikujące się z krakowską „Białą Gwiazdą”.

„Klub zdecydowanie sprzeciwia się automatycznemu łączeniu Wisły Kraków oraz jej społeczności z działaniami konkretnych osób. Przemoc nie ma nic wspólnego z kibicowaniem” – podkreślono w oświadczeniu.

Służby mundurowe proszą o wsparcie każdego, kto mógł widzieć sam moment ataku lub dysponuje wiedzą mogącą ułatwić pracę śledczym. Informacje można przekazywać oficerowi dyżurnemu Komisariatu Policji VIII w Krakowie (tel. 47 83 52 910), pod numerem alarmowym 112 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].