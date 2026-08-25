Żubr ranił ciężarną turystkę w Puszczy Boreckiej. 38‑latka trafiła do szpitala!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-08-25 19:02

Podczas spaceru po rezerwacie Borki w Puszczy Boreckiej ciężarna 38‑letnia Francuzka została uderzona przez żubra i z poważnym urazem nogi trafiła do szpitala w Giżycku. O zdarzeniu poinformował reporter RMF FM.

Duży żubr idzie przez polanę na skraju lasu. O wypadku w Puszczy Boreckiej przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 25 sierpnia około godziny 15 w rezerwacie Borki, położonym w sercu Puszczy Boreckiej na Warmii i Mazurach. Jak przekazał reporter RMF FM Michał Radkowski, 38‑letnia Francuzka spacerowała z mężem, gdy przez drogę przechodził żubr.

Według relacji policji, zwierzę niespodziewanie uderzyło głową w nogi kobiety. 

W wyniku tego 38‑latka przewróciła się i doznała urazu nogi, prawdopodobnie jej złamania – powiedziała aspirant sztabowa Iwona Chruścińska z giżyckiej policji, cytowana przez RMF FM.

Mąż poszkodowanej natychmiast wezwał służby. Na miejsce skierowano policję oraz ratowników medycznych, a następnie sprowadzono śmigłowiec. Kobieta została przetransportowana do szpitala w Giżycku, gdzie lekarze oceniają jej stan i prowadzą dalszą diagnostykę.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia oraz przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas spacerów w rejonach, gdzie występują dzikie zwierzęta.

Pokazowe karmienie w myślęcińskim zoo to prawdziwy hit! Byliśmy na miejscu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŻUBR
GIŻYCKO