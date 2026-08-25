Audi wypadło z drogi i wpadło do wody. Nie żyje 19-latka. Tragedia pod Lidzbarkiem Warmińskim

19-latka zginęła mimo akcji ratunkowej.

Audi najpierw uderzyło w drzewa, a następnie znalazło się w zbiorniku wodnym.

Droga powiatowa nr 1399N była przez kilka godzin zablokowana.

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Audi wypadło z drogi i wpadło do wody

Wypadek wydarzył się w okolicy Lejławek Małych na drodze powiatowej nr 1399N. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca Audi zjechała z drogi i uderzyła w przydrożne drzewa. Następnie samochód wjechał do znajdującego się przy drodze zbiornika wodnego. Służby wydobyły kobietę z pojazdu. Niestety, mimo podjętych działań, 19-latka zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Na miejscu prokurator i służby

Na miejscu pracowali policjanci oraz inne służby ratunkowe. Funkcjonariusze wykonywali czynności związane z ustaleniem dokładnego przebiegu wypadku. Całość nadzorował prokurator. Na razie nie podano szczegółowych informacji dotyczących przyczyn, dla których samochód zjechał z drogi.

Droga była zablokowana

Po wypadku droga powiatowa nr 1399N w rejonie Lejławek Małych została zamknięta dla ruchu. Kierowcom wyznaczono objazd przez miejscowość Bażyny. Początkowo informowano, że utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin. Policja przekazała jednak w aktualizacji o godz. 12:25, że droga jest już przejezdna.

Źródło: eska.pl